C’è anche Asolo tra le quindici Città dell’Olio del Veneto che domenica 30 ottobre ospiteranno la sesta edizione della Camminata tra gli Olivi, evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio in oltre 160 città italiane. Un articolato programma di proposte a tema lungo lo Stivale che va dai percorsi di trekking alle escursioni in bici, dalle degustazioni di pane e olio alle esperienze di raccolta delle olive e tanto altro ancora. Quest’anno, in tutte le città coinvolte, durante la Camminata si terrà il flash mob.

#Abbracciaunolivo per sensibilizzare la popolazione sulla salvaguardia dell’ambiente e il contrasto all’abbandono dei terreni olivicoli attraverso la riduzione di emissioni di gas serra (CO2) e il ritorno all’olivicoltura tradizionale e sociale. I partecipanti alla Camminata tra gli Olivi si terranno per mano e daranno vita a cerchi e girotondi umani intorno agli olivi. Un abbraccio condiviso e collettivo che servirà a manifestare con un atto dal grande valore simbolico, l’amore verso la pianta che più di ogni altra protegge l’ambiente e l’impegno dell’intera comunità nella conservazione del paesaggio olivicolo e nel recupero dei terreni agricoli abbandonati.

Nell’occasione, Asolo e Maser propongono insieme una camminata libera e gratuita immersa nel fascino dei colli asolani e maserini. Lungo il tracciato avranno luogo degustazioni di olio e di prodotti locali per concludere poi nel pomeriggio con il primo corso amatoriale di degustazione di olio e formaggio nel borgo asolano. Un’esperienza nata in collaborazione con AIPO Verona e A.Pro.La.V e aperta a tutti gli appassionati che desiderano conoscere attraverso il gusto le eccellenze del nostro territorio. Per informazioni e prenotazioni Ufficio Turistico di Asolo.

Per tutta la giornata e fino a sera il centro storico di Asolo sarà animato dalla Festa del Ringraziamento e dalla mostra mercato Fiera dei 100 orizzonti. Sempre in piazza Brugnoli, presso il punto di assaggio finale, sarà presente anche L’Istituto Agrario A. Parolini di Bassano del Grappa che presenterà il programma di recupero delle varietà autoctone con piantine di olivo ottenute da alcune piante secolari dei colli asolani.

“Quest’anno – afferma Rosy Silvestrini Assessore comunale e Coordinatrice regionale delle Città dell’olio – riproponiamo la collaborazione con il comune di Maser per offrire un’esperienza unica da vivere all’aria aperta fra storia, natura e buon cibo alla scoperta del paesaggio olivicolo che da sempre identifica un territorio come il nostro e che rappresenta un patrimonio ambientale che deve essere tutelato e promosso. Come il lavoro di tante aziende del settore che valorizzano ogni giorno le nostre eccellenze enogastronomiche. L’augurio è che possiamo essere in tanti a partecipare alla camminata e al flash mob #Abbracciaunolivo perché anche attraverso un gesto simbolico di migliaia di persone in tutta Italia, si potrà celebrare l’olivo, la pianta che più di ogni altra protegge l’ambiente. Infine un grazie per la preziosa cooperazione alla Pro Loco di Asolo e Maser, al Gruppo spontaneo di Villa d’Asolo, al Comitato Madonna della salute, Gruppo Scarpe Bianche, Coop. Tapa Olearia e Associazione Carabinieri in congedo”.