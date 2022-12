Il Cammino del Prosecco: trekking tra natura, sapori e antichi borghi

Un trekking unico all’insegna della storia, dell’arte, della natura, di antiche tradizioni e sapori.



4 GIORNI | 3 NOTTI



Quattro giorni lungo il Cammino del Prosecco, un viaggio meraviglioso all’insegna della storia, dell’arte, della natura, di antiche tradizioni e sapori.

Un percorso attraverso un territorio incantevole, cinquanta chilometri di piccole meraviglie che scopriremo passo dopo passo tra dolci colli, vigneti, casali, rigogliosi boschi, chiese medievali e antichi tracciati. Un cammino che ci consentirà di godere di paesaggi di straordinaria bellezza, di ammirare veri e propri gioielli artistici e naturalistici, di assaporare prelibatezze uniche e di ripercorrere le tracce lasciate dalla storia, in particolare dalla Grande Guerra.

La nostra avventura inizierà a Vidor e, dopo aver camminato lungo il crinale delle colline UNESCO, terminerà a Vittorio Veneto.

Il Cammino del Prosecco racchiude tutto ciò che un escursionista può desiderare. È un’opportunità per immergersi tra le infinite bellezze di quest’area prealpina: dai dolci pendii ricamati dai vigneti, alle vallate ricche di acque cristalline, alle affilate creste delle dorsali. Oltre a questo, tanta arte e cultura che scaturisce da secoli di storia, le cui tracce sono ancora visibili nei numerosi borghi, abbazie, castelli, chiese e tradizioni popolari.

Un’occasione unica per visitare le colline oggi patrimonio dell’umanità, lentamente, in più giorni, assaporando il paesaggio passo dopo passo.



PROGRAMMA



GIORNO 1: VIDOR - FARRA DI SOLIGO

13 Km | 550 m dislivello

Benvenuti nelle meravigliose colline del Prosecco UNESCO! Da Vidor ci incammineremo tra vigneti, antichi casolari e le tracce lasciate dalla Grande Guerra. Dopo il pranzo al sacco, raggiungeremo Farra di Soligo dove ci attende una visita con degustazione in cantina. Check-in, cena in un ristorante tipico e pernottamento.



GIORNO 2: FARRA DI SOLIGO - FOLLINA

13 Km | 450 m dislivello

Dopo la colazione imboccheremo il Cammino delle Colline del Prosecco UNESCO in direzione di Follina. Lungo il percorso ci lasceremo ammaliare dai dolci pendii ricamati dai vigneti, da pittoresche chiesette e dai colori del bosco. Dopo il pranzo al sacco, raggiungeremo e visiteremo un’azienda agricola. Check-in, cena in agriturismo e pernottamento.



GIORNO 3: FOLLINA - TARZO

13,5 Km | 410 m dislivello

Dopo la colazione, passo dopo passo, arriveremo sino all’incantevole abbazia di Santa Maria. Riprenderemo il nostro cammino tra antichi oratori e boschi di castagni secolari. Concluso il pranzo al sacco, ammirando paesaggi bucolici, raggiungeremo l’hotel. Check-in, cena a base di prodotti tipici e pernottamento.



GIORNO 4: TARZO - VITTORIO VENETO

12,5 Km | 250 m dislivello

Dopo la colazione costeggeremo i laghi di Revine Lago e percorreremo gli ultimi chilometri del Cammino delle Colline del Prosecco UNESCO fino alla destinazione finale, la splendida Vittorio Veneto, dove un transfer privato ci condurrà al punto di partenza.



