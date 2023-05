Camp Multisport 2023

Il Parco dei Moreri di Silea ospita quest'anno il1° Camp Multisport organizzato da Asd Coordinativa.mente insieme all'ex rugbista azzurro Alberto Zorzi.

L'appuntamento, per i bambini dai 5 agli 11 anni (annate dal 2012 al 2018), è dal 12 al 30 giugno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30. Tante le attività in programma, con tanto di corso di inglese e gite in canoa lungo il Sile e la Restera. Il vero focus saranno però le attività sportive (rugby, basket, pallavolo, scherma e molto altro ancora) per permettere ai bambini di divertirsi tutti insieme all'aperto. Non mancherà comunque un luogo "al chiuso" dove proporre ai partecipanti laboratori ed incontri con professionisti di vari settori.

Per info: coordinativa.mente@gmail.com