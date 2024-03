Campioni tutti i giorni - La Marca in movimento

L’attività fisica è salute, per ognuno di noi. Sabato 6 aprile, dalle 9.30, in piazza Borsa, a Treviso, si terrà l’evento “La Marca in movimento”, dedicato ai cittadini di ogni età. Un’occasione per celebrare la Rete regionale dei Comuni Attivi, oltre che per trascorre una giornata all’insegna degli stili di vita sani e attivi e del divertimento.

L’iniziativa è organizzata dal Servizio Promozione della Salute dell'Ulss 2 in collaborazione con la Regione del Veneto e il Comune di Treviso nell'ambito della campagna regionale per il contrasto alla sedentarietà “Campioni tutti i giorni”, parte della più ampia campagna di promozione della salute "Vivo Bene". Durante l’evento, al mattino, verranno premiati i 25 Comuni del territorio dell’Ulss 2 Marca trevigiana che hanno aderito alla Rete dei Comuni Attivi, avviando sul proprio territorio programmi di promozione dell’attività fisica e/o interventi finalizzati alla creazione e valorizzazione di contesti urbani che favoriscono il movimento tra i propri cittadini.

A corredo della premiazione, verranno allestiti gazebo e attività ludico-motorie in collaborazione con CUAMM – Medici con l’Africa, le associazioni di “Lasciamo il Segno - La rete trevigiana per l’attività fisica” con UISP e ASD Strada Facendo e le “Palestre della Salute”. A disposizione dei cittadini di tutte le età (bambini, giovani, adulti, anziani), dalle ore 9.30 alle 16.30, ci sarà un percorso ludico-motorio e sarà possibile partecipare a iniziative di promozione dell’attività fisica come parkour, hula-hoop, i gruppi di cammino e il nordic walking.

“Attività motoria ed esercizio fisico contribuiscono a migliorare la salute e la qualità della vita a ogni età, e influiscono positivamente sul benessere e sull’adozione di altri stili di vita salutari - spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Paolo Patelli -. Il contrasto alla sedentarietà rappresenta un’azione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 della Regione del Veneto che coinvolge in un impegno comune l’Azienda Ulss 2 e le Amministrazioni locali nel promuovere l’adozione consapevole di uno stile di vita attivo in tutte le età, facendo rete tra servizi sanitari e Comuni, a dimostrazione di come il nostro territorio sia storicamente sensibile nel supportare il movimento tra i propri cittadini”.