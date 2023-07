Campus e workshop teatrali dai 12 ai 99 anni

Hai dai 12 ai 99 anni e sei alla ricerca di un'esperienza teatrale diversa dalla tua routine da condividere con degli amici o per conoscerne di nuovi? ?



Se la risposta è SÌ, ti invitiamo a leggere qui sotto: ?



Quest'estate, abbiamo preparato due fantastiche esperienze di formazione teatrale per ragazzi e per gli adulti! ?



DATE:

? CAMPUS TEATRALE RAGAZZI ?

dal 24 al 30 Luglio o dal 21 al 27 Agosto



? CAMPUS TEATRALE ADULTI ?

dal 29 al 30 Luglio o dal 26 al 27 Agosto



FORMATORI:

In entrambe le esperienze, i laboratori saranno condotti da attori e performer del panorama teatrale Veneto, i corsi dei ragazzi saranno condotti dai docenti: Marco Sartorello e Vanni Carpenedo.

Mentre i due workshop adulti sono condotti da Mirco Trevisan.



OBIETTIVI:

L'obiettivo è di imparare a conoscersi meglio, riuscendo a controllare i propri strumenti (voce, fisico, impulsi ed emozioni) a partire da sperimentazioni nell'ambito improvvisativo teatrale, sviluppando così capacità espressive e relazionali gli uni verso gli altri.



PROGRAMMA GIORNALIERO:

? CAMPUS TEATRALE RAGAZZI ?

Risveglio e gioco | 8:30 - 11:00

Pausa merenda | 11:00 - 11:15

Corpo ed espressione | 11:15 - 12:45

Pausa pranzo | 12:45 - 14:00

Personaggio e azione fisica | 14:00 - 16:30



? CAMPUS TEATRALE ADULTI ?

Esplorazione e curiosità | 10:30 - 12:45

Pausa pranzo | 12:45 - 13:45

Improvvisazione | 13:45 - 18:30



LUOGO:

Gli ampi spazi immersi nel verde del parco interno della Chiesa Votiva e il Teatro Aurora saranno le location ideali per il campus, mentre la restituzione del percorso si svolgerà presso Piazza Rinaldi il 30/7 e il 27/8 alle 21.15



INFO E PRENOTAZIONI:

?? +39 0422 26 56 96

?? formazione@teatrochepazzia.it

? www.teatrochepazzia.it/formazione



Le classi di tutti i laboratori saranno composte da un massimo di 19 studenti adulti o ragazzi che siano, pertanto i posti sono molto limitati!



Non perdere l'occasione di vivere l'esperienza del teatro per rendere la tua estate memorabile... con noi! ??