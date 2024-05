Candle castle night - Villa Filippin Zambaldi

??Concerto al chiuso a lume di candela?

VILLA FILIPPIN ZAMBALDI (TV) ! Candle Castle Night! ?? Info: 380.90.19.371

Venerdì 17 Maggio 2024

Una nuova concezione di intrattenimento culturale che vi porterà a scoprire le Location più belle d’Italia sotto una nuova luce, quella soffusa e calda delle nostre candele, accompagnate dalle note soavi dei concerti di un Duo D’archi dal vivo. ????

? Settore Azzurro – visibilità premium – 35,00 €/persona.

? Settore Viola – ottima visibilità – 30,00 €/persona.

? Settore Rosso – buona visibilità – 25,00 €/persona.

? Settore Giallo – visibilità media – 20,00 €/persona.

Turno 1: dalle 20.00 alle 21.00

Turno 2: dalle 22.00 alle 23.00

? Durata: 60 minuti (circa).

PROGRAMMA MUSICALE: Duetto Archi



1) City of Stars – La La Land

2) Beauty and the Beast – La Bella e La Bestia

3) Mamma Mia! – dall’Omonimo Musical

4) Moon River – Colazione da Tiffany

5) My Heart Will Go On – Titanic

6) Shallow – A Star is Born

7) The Sound of Silence – Il Laureato

8) What a Wonderful World – Good Morning, Vietnam

9) Bohemian Rhapsody – dall’Omonimo Docufilm

10) Fly Me to the Moon – Space Cowboys

11) Hallelujah – Shrek

12) My Favourite Things – The Sound of Music

13) I Dreamed a Dream – Les Misérables

14) Lean on Me – Conta su di me

15) Pirates of the Caribbean Concerning Hobbits



380.90.19.371 (disponibile anche su Whatsapp)



? Indirizzo: Via dei Torretto, 17, 31011 Pagnano TV