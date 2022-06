Canevel incontra l’arte del sushi

Un’esperienza unica per immergersi nel mondo di Canevel e scoprire i segreti che si nascondono dietro le sue migliori etichette. Dopo un tour guidato tra i vigneti di Glera che circondano la tenuta e in Cantina per conoscere i metodi di produzione, si raggiunge il belvedere dove è possibile ammirare il prezioso paesaggio. Circondati dalla bellezza della natura, l’esperienza si conclude con un’esclusiva degustazione di una selezione di 4 Spumanti: Valdobbiadene Superiore Docg Brut Setàge, Valdobbiadene Superiore Docg Brut Campofalco bio, Valdobbiadene Superiore Docg Extra Brut Terre del Faè e Valdobbiadene Superiore Docg Extra Dry Il Millesimato, con una ricca selezione di sushi. Un affascinante connubio fra tradizione nipponica e cultura italiana.



L’esperienza si inserisce all’interno della rassegna Conegliano Valdobbiadene Experience promossa dalla Strada del Prosecco, 10 giorni interamente dedicati alla scoperta di questo meraviglioso territorio con esperienze enogastronomiche, sportive, naturalistiche e culturali.