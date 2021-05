Canevel sparkling masterclass

Tour guidato della tenuta e speciale degustazione tra i vigneti di una selezione di spumanti Canevel

abbinati ad inaspettate ispirazioni dalla cucina fusion.



Il tour inizia dai vigneti di Glera che circondano la tenuta fino ad arrivare al belvedere affacciato sul prezioso paesaggiodi Valdobbiadene, Patrimonio Unesco. Si prosegue poi in cantina per scoprire i metodi di produzione e concludere con degustazione tra i vigneti.

I vini in assaggio:

- Valdobbiadene Superiore Docg Extra Dry Setàge

- Campofalco Valdobbiadene Superiore Docg Brut - bio

- Rosa del Faè Spumante Rosé Marzemino Millesimato Brut

abbinati a piatti originali della cucina fusion.

