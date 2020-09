Canevel sparkling moments: masterclass ai sapori del mare

Un'esperienza unica alla scoperta di Canevel a partire dai vigneti di Glera che circondano la Tenuta fino ad arrivare al belvedere per ammirare il prezioso paesaggio, recentemente riconosciuto Patrimonio Unesco. Si proseguirà poi in cantina per scoprire i metodi di vinificazione e spumantizzazione e concludere con una speciale masterclass dedicata ad una selezione di Spumanti Canevel in abbinamento a preziose eccellenze:



- i freschi fasolari di O.P. I Fasolari di Chioggia,

- l’ostrica rosa di Scardovari, “la Perla del Delta”,

- il caviale italiano di Calvisius Caviar.



Costo dell'esperienza: 60,00€ a persona



I posti sono limitati, pertanto per partecipare è richiesta la prenotazione via mail a visit@canevel.it o telefonicamente allo 0423 975940.