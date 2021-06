Canova, Bellotto e i nobili asolani: visita guidata al museo di Asolo

Il Museo di Asolo è pieno di tesori tutti da scoprire! Siete invitati a passeggiare con noi lungo il nostro percorso guidato all'interno della pinacoteca, scoprendo i ritratti dei personaggi asolani e le loro storie curiose, i paesaggi della grande tradizione veneziana e la scultura del maestro Canova. Una voce narrante vi accompagnerà di sala in sala per svelare lo scrigno di bellezza asolana che è il Museo civico.



✹ Costo di 8€ a persona (comprensivi del biglietto d'ingresso al Museo)

✹ Gratuito per i bambini sotto i 6 anni

✹ Durata di un'ora e mezza

✹ Prenotazione obbligatoria al 347 5735246 o a info@museoasolo.it

