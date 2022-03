Canta tu, al New Age Club una serata karaoke aperta a tutti

Dopo il successo della serata di riapertura non si ferma la programmazione del New Age Club di Roncade che, sabato 26 marzo, propone uno speciale party karaoke aperto a tutti. Se il vostro sogno è sempre stato quello di esibirvi su un vero palco, o se vi piace semplicemente cantare a squarciagola con gli amici, "Canta tu" è la serata che fa per voi.

Dalle 23.30 alle 2 di notte chiunque potrà cantare una canzone a scelta ed esibirsi, supportato dal pubblico. Gli aspiranti cantanti dovranno scegliere una canzone tra quelle proposte e prenotarsi compilando l'apposito form sul sito del locale. Gli organizzatori risponderanno con la conferma e l’orario di esibizione. Ogni canzone potrà essere scelta da un massimo di due persone. Tra un cantante ed un altro verranno suonate tutte quelle canzoni perfette per essere cantate in compagnia dal pubblico in una grande festa collettiva a ingresso gratuito fino a mezzanotte.

Le canzoni da scegliere

Ecco la lista completa delle canzoni (quelle barrate sono già state prenotate)

01 – L?O?R?E?L?L?A? ?C?U?C?C?A?R?I?N?I? ?-? ?L?A? ?N?O?T?T?E? ?V?O?L?A? – !

02 – C?O?L?A?P?E?S?C?E? ?&? ?D?I?M?A?R?T?I?N?O? ?-? ?M?U?S?I?C?A? ?L?E?G?G?E?R?I?S?S?I?M?A? !

03 – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – CIAO CIAO

04- DARGEN D’AMICO – DOVE SI BALLA

05 – M?A?M?H?O?O?D? ?&? ?B?L?A?N?C?O? ?-? ?B?R?I?V?I?D?I? !

06 – PINGUINI TATTICI NUCLEARI – PASTELLO BIANCO

07 – T?A?N?A?N?A?I? ?-? ?S?E?S?S?O? ?O?C?C?A?S?I?O?N?A?L?E? !

08 – S?A?N?G?I?O?V?A?N?N?I? ?-? ?M?A?L?I?B?U? !

09 – ELETTRA LAMBORGHINI – PISTOLERO

10 – CATERINA CASELLI – NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE

11- RKOMI – INSUPERABILE

12- M?A?N?E?S?K?I?N? ?-? ?T?O?R?N?A? ?A? ?C?A?S?A? !

13- ?P?A?O?L?A? ?E? ?C?H?I?A?R?A? ?-? ?V?A?M?O?S? ?A? ?B?A?I?L?A?R? !

14- 883 – HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO

15- C?E?S?A?R?E? ?C?R?E?M?O?N?I?N?I? ?-? ?L?A? ?N?U?O?V?A? ?S?T?E?L?L?A? ?D?I? ?B?R?O?A?D?W?A?Y? !

16- L?U?N?A?P?O?P? ?-? ?Q?U?A?L?C?O?S?A? ?D?I? ?G?R?A?N?D?E? !

17- T?I?Z?I?A?N?O? ?F?E?R?R?O? ?-? ?S?E?R?E? ?N?E?R?E? !

18- L?O?R?E?T?T?A? ?G?O?G?G?I? ?-? ?M?A?L?E?D?E?T?T?A? ?P?R?I?M?A?V?E?R?A? !

19- ANTONELLO VENDITTI – NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI