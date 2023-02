Canta Tu party - Sanremo edition @New Age

Venerdì 10 Marzo

????? ?? ?????, SANREMO EDITION

New Age club, Treviso

???? ?????????

CANTA TU è un party-karaoke pensato per cantare dall’inizio alla fine.

Se il tuo sogno è sempre stato quello di imitare il tuo cantante preferito su un vero palco,

o se ti piace semplicemente cantare a squarciagola assieme ai tuoi amici, sei nel posto giusto!

*??????? ???????* In questa edizione tutte le canzoni da cantare sul palco saranno della storia del Festival di Sanremo.

?? ??? ?????? ??????? ??? ??????

CANTA TU Party è soprattutto un karaoke collettivo continuo!

Tra un cantante ed un altro, infatti, verranno suonate tutte quelle canzoni perfette per essere cantate in compagnia tra il pubblico!

?? ?????? ??????? ??? ??????

?????? ??? ????? ??????? proposte (o proponicene una) della storia di Sanremo, ????????? e ??????? come l'artista scelto.

- DRESS CODE OBBLIGATORIO -

ORARI (Questa volta iniziamo presto!)

22:30 • apertura porte

23:00 • Karaoke + Musica da cantare

02:00 • Fine gara e premiazioni

---------------------

?? ??????? ?? ??????? ??? ????? *??????? ???????*

Lazza - Cenere

Dargen D’Amico - Dove si Balla

Rosa Chemical - Made In Italy

Lo Stato Sociale - Una Vita In Vacanza

C?o?l?a?p?e?s?c?e? ?D?i?m?a?r?t?i?n?o? ?-? ?S?p?l?a?s?h? - ????????? -

M?a?r?c?o? ?M?e?n?g?o?n?i? ?-? ?D?u?e? ?V?i?t?e? - ????????? -

Diodato - Fai Rumore

Michele Bravi - Il Diario Degli Errori

Francesco Gabbani - Occidentali’s Karma

Pupo - Su Di Noi

Mahmood - Soldi

Achille Lauro - Rolls Royce

Elettra Lamborghini - Musica (e il resto scompare)

C?a?t?e?r?i?n?a? ?C?a?s?e?l?l?i? ?-? ?N?e?s?s?u?n?o? ?M?i? ?P?u?ò? ?G?i?u?d?i?c?a?r?e? - ????????? -

P?i?n?g?u?i?n?i? ?T?a?t?t?i?c?i? ?N?u?c?l?e?a?r?i? ?-? ?R?i?n?g?o? ?S?t?a?r?r? - ????????? -

Maneskin - Zitti & Buoni

G?i?a?n?l?u?c?a? ?G?r?i?g?n?a?n?i? ?-? ?D?e?s?t?i?n?a?z?i?o?n?e? ?P?a?r?a?d?i?s?o? - ????????? -

Francesca Michielin & Fedez - Chiamami Per Nome

Toto Cotugno - L’Italiano

C?o?m?a?_?C?o?s?e? ?-? ?F?i?a?m?m?e? ?N?e?g?l?i? ?O?c?c?h?i? - ????????? -

V?a?s?c?o? ?R?o?s?s?i? ?-? ?V?i?t?a? ?S?p?e?r?i?c?o?l?a?t?a? - ????????? -

M?a?m?h?o?o?d? ?&? ?B?l?a?n?c?o? ?-? ?B?r?i?v?i?d?i? - ????????? -

Irama - Ovunque Sarai

D?a?n?i?e?l?e? ?S?i?l?v?e?s?t?r?i? ?-? ?S?a?l?i?r?ò? - ????????? -

Rkomi - Insuperabile

Al Bano & Romina - Felicità

Sangiovanni - Farfalle

L?a? ?R?a?p?p?r?e?s?e?n?t?a?n?t?e? ?d?i? ?L?i?s?t?a? ?-? ?C?i?a?o? ?C?i?a?o? - ????????? -

M?a?s?s?i?m?o? ?R?a?n?i?e?r?i? ?-? ?P?e?r?d?e?r?e? ?L?’?A?m?o?r?e? - ????????? -

T?a?n?a?n?a?i? ?-? ?S?e?s?s?o? ?O?c?c?a?s?i?o?n?a?l?e? - ????????? -

Jalisse - Fiumi di Parole

Nek - Laura Non C'è

B?u?g?o? ?e? ?M?o?r?g?a?n? ?-? ?S?i?n?c?e?r?o? - ????????? -

R?i?c?c?h?i? ?e? ?P?o?v?e?r?i? ?-? ?S?a?r?à? ?p?e?r?c?h?é? ?t?i? ?a?m?o? - ????????? -

P?o?o?h? ?-? ?U?o?m?i?n?i? ?s?o?l?i? - ????????? -

L?o?r?e?t?t?a? ?G?o?g?g?i? ?-? ?M?a?l?e?d?e?t?t?a? ?P?r?i?m?a?v?e?r?a? - ????????? -

...O proponici quella che vorresti cantare (SOLO tra le canzoni della storia del Festival di Sanremo)!

---------------------

???? ?? ??????????

Scegli una delle canzoni proposte (o proponicene una) della storia di Sanremo, prenotati con un messaggio -> bit.ly/NewAgeWhatsapp e vestiti come il tuo cantante preferito!

???? ?? ??????

• Ingresso ad un concerto a scelta del New Age x2 persone

• Felpa ufficiale del New Age

• T-shirt ufficiale del New Age

• Trofeo ufficiale "CANTA TU Party"

???? ?? ??????

Verranno premiati i primi 3 classificati votati dal pubblico e il migliore votato dalla giuria.

- Ad ogni cantante verrà assegnato un numero. Il pubblico potrà votare alla fine delle esibizioni con il televoto dal proprio smartphone.

- La giuria presente sul palco voterà la migliore esibizione e il miglior travestimento.

N.B. CANTA TU Party è una festa, non una gara, puoi tranquillamente prenotarti anche, anzi soprattutto, se non sei un cantante provetto!

L'unica regola è vestirsi come l'artista scelto!

?????? ??????

L’ingresso è gratuito fino alle 23.00.

Dopo le 23.00, 10€ con una consumazione inclusa.

Ingresso riservato ai maggiori di 18 anni

---------------------

---------------------

New Age club

via Tintoretto, 14 • Roncade (TV)

www.newageclub.it