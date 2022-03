Al Teatro Busan il concerto-spettacolo "Cantautorando"

Concerto spettacolo sulla canzone d’autore italiana.



Cantautorando, non è niente altro che un gruppo di musicisti che vogliono ripercorrere dalle origini la strada del cantutorato italiano, e lo fanno animati dal desiderio di incontrare le colonne del tempio, conoscerne le strutture, ascoltarne le voci, immaginarne il presente…raccontare il passato … pensarne il futuro.



E poi cantare, cantare, cogliendone gli stili diversi, il differente linguaggio sempre e comunque ricercato e poetico, considerando quanto e come si sono sempre contraddistinti questi animi sensibili, cosi da associarli a chi come loro, ha fatto di uno scatto un’immagine, una storia, un racconto, uno stile…..una emozione.



Sono davvero pochi quei movimenti musicali che hanno intessuto una trama artistica così lunga e preziosa, e LMI mette insieme il meglio del cantautorato italiano in uno spettacolo concerto, con la consapevolezza che ognuno dei cantautori rappresentati è riuscito a comunicare con il nostro cuore e con la nostra cultura.



Vengono eseguiti brani di Ivano Fossati, Domenico Modugno, Edoardo Bennato, Paolo Conte, Franco Battiato, Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Enzo Iannacci, Fabrizio De Andrè, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Pierangelo Bertoli.



—



Musicisti

Giuseppe Cadamuro, voce

Andrea Uliana, tastiere e arrangiatore brani musicali

Alessandro Modenese, chitarra classica acustica e voce

Claudio Tocchet, pianoforte

Nicola Chiappini, batteria

Michele Longega, percussioni

Valter Bertollo, basso

Fabiano Maniero, tromba

Federico Zugno, fisarmonica

Lorenza Bano, violino

Riccardo Paladin, violoncello

Elisa Cadamuro, addetto immagini



Voci narranti

Giuseppe Cadamuro – Lorenza Bano – Alessandro Modenese





Giuseppe Cadamuro