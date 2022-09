Cantina Aperta in vendemmia da Col Sandago

Col Sandago torna ad aprire le sue porte nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 ottobre con l'evento "??????? ?????? ?? ?????????". Sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre dalle 11.00 alle 19.30, via Barriera, 41 - 31058 - Susegana - TV.

L'ingresso è libero, non è necessaria prenotazione. Sarà possibile prendere parte alle degustazioni sia con singoli calici, sia attraverso le consolidate formule "????????? ??????????"* e "???è ? ????? ??????????"**

Incrociando da un lato l'iniziativa del Movimento Veneto Turismo , dall'altro quella del Comune di Susegana con "Libri in Cantina", Col Sandago vuole regalare agli appassionati un motivo in più per trascorrere il primo weekend di ottobre tra gli incantevoli paesaggi delle colline vitate delle prealpi trevigiane.

*Degustazione guidata della gamma di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG “Undici”, “Case Bianche”, “Vigna del Cuc ®” e “Costa dei Falchi”.

**Degustazione guidata dei vini rossi e rosati “Wildbacher Brut Rosé”, “Wildbacher” IGT dei Colli Trevigiani e “Camoi” IGT Merlot dei Colli Trevigiani.