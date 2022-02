AGRI-SPUNTINO, ogni domenica dalle 11 alle 20 in Officina del Vino, il nuovo agri wine bar di Cantina Pizzolato

L’ “Agri- Spuntino”: una merenda lunga dalle 11.00 alle 20.00 alla scoperta dei vini biologici della terra trevigiana. All’officina del vino di Cantina Pizzolato ogni calice di vino può essere accompagnato da spuntini della tradizione contadina. Proposte semplici e genuine dai taglieri di affettati e formaggi biologici, al pane profumato fatto in casa, arricchite da tante prelibatezze a base di uova che ogni mattina vengono raccolte fresche in azienda agricola. “Strapazzate, sode, alla coque, in camicia, una frittata e subito vi sembrerà di essere nella cucina della nonna!”

Dress code?! Comode sneaker per godere a pieno di una passeggiata nei verdi vigneti Pizzolato, sorseggiando un buon calice di Prosecco riscaldati dal tepore di queste giornate. “Si sa, la domenica è relax, amici, famiglia tutto ciò potete viverlo nella nostra “Officina del Vino”, il nuovo agri-wine-bar situato alle spalle della Cantina, una struttura moderna immersa nel nostro polmone verde, a pochi passi da Treviso. Un luogo adatto a grandi e piccini e a tutti gli amici a quattro zampe!”

GLI ORARI

L’Officina del vino è aperta LA DOMENICA DALLE 11.00 ALLE 20.00.

L’OFFICINA DEL VINO SARA’ APERTA ANCHE IL SABATO MATTINA DALLE 9.00 ALLE 13.00 PER LA VENDITA DIRETTA DI VINO, VISITE E DEGUSTAZIONI GUIDATE.

Durante la settimana, la nuova struttura è a disposizione di visitatori, wine lover, aziende e privati che potranno utilizzare gli ampi spazi, la terrazza panoramica e il garden esterno per eventi, meeting, pranzi e cene aziendali.

Location e indirizzo

L’OFFICINA DEL VINO – AGRI WINE BAR – VIA IV NOVEMBRE,12 – VILLORBA (TV) – ingresso dai vigneti presso la tenuta Pizzolato

INFO

Per info e prenotazioni: m. welcome@officinadelvino.com – Eleonora - t. +39 0422 1847211- 0422 928166

La nuova Officina del Vino di Cantina Pizzolato amplia l’offerta di ospitalità della tenuta: uno spazio immerso nel verde dove in ogni calice si svela il lavoro dell’agricoltore, si degusta il lavoro quotidiano. Dove la cultura del vino è protagonista e natura e vino vivono in sintonia.