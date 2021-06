Cantina Pizzolato, "Cantine aperte 2021" | 19-20 giugno

Via IV Novembre, 12 · Villorba

CANTINE APERTE 2021 Cantine Aperte 2021 – 2° appuntamento – 19/20 giugno 2021 Piccoli gruppi e assoluta necessità di prenotazione per garantire un’accoglienza di qualità e rispettosa delle normative previste. Sicurezza e salute saranno, infatti, tra le parole d’ordine di Cantine Aperte 2021, senza dimenticare gli altri principi che MTV persegue da tempo, i quali, soprattutto in questi difficili mesi, trovano un significato ancora più profondo: rispetto per l’ambiente, riscoperta dei territori e delle tradizioni, empatia e coinvolgimento.

Ecco il nostro Programma Cantine Aperte: SABATO 19 GIUGNO 2021 dalle ore 09.00 – 12.30 / 15.30 – 20.00 – SOLO SU PRENOTAZIONE potrete: - prenotare BIO TOUR IN CANTINA con DEGUSTAZIONE VINI nei seguenti orari: 09.00 o 10.30 / 16.00 o 17.30 (per scegliere il vostro bio tour preferito consultateli TUTTI QUI: https://www.lacantinapizzolato.com/visite/) - prenotare SOLO DEGUSTAZIONI VINI (3 VINI A SCELTA) con abbinamento di tagliere di salumi e formaggi locali – costo 12€ a persona - prenotare il PIC NIC IN VIGNA – con BOX comprendente 4 proposte gastronomiche a persona + 1 calice di bollicine + 1 calice a scelta a persona – 20€ x 2 pax minimo WINE SHOP APERTO DURANTE TUTTO L’EVENTO con i seguenti orari: dalle ore 09.00 – 12.30 / 15.30 – 20.00

SOLO SU PRENOTAZIONE a welcome@agricolapizzolato.com o 0422 928166 – PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE le ore 12.30 di VENERDÌ’ 18 GIUGNO 2021. PARCHEGGIO FRONTE CANTINA IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO NON SI TERRA’. CAPIENZA MASSIMA 50 persone per il mattino e 50 persone il pomeriggio

DOMENICA 20 GIUGNO 2021 dalle ore 09.00 – 12.30 – SOLO SU PRENOTAZIONE si potrà: - prenotare BIO TOUR IN CANTINA con DEGUSTAZIONE VINI nei seguenti orari: 09.00 o 10.30 (per scegliere il vostro bio tour preferito consultateli TUTTI QUIhttps://www.lacantinapizzolato.com/visite/) - prenotare SOLO DEGUSTAZIONI VINI (3 VINI A SCELTA) con abbinamento di tagliere di salumi e formaggi locali – costo 12€ a persona - prenotare il PIC NIC IN VIGNA – con BOX comprendente 4 proposte gastronomiche a persona + 1 calice di bollicine + 1 calice a scelta a persona – 20€ x2 pax minimo WINE SHOP APERTO DURANTE TUTTO L’EVENTO con i seguenti orari: dalle ore 09.00 – 12.30

SOLO SU PRENOTAZIONE a welcome@agricolapizzolato.com o 0422 928166 – PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE le ore 12.30 di VENERDÌ’ 18 GIUGNO. PARCHEGGIO FRONTE CANTINA IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO NON SI TERRA’. CAPIENZA MASSIMA 50 persone