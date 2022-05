Cantine aperte 2022 @Pizzolato

CANTINE APERTE 2022

DOMENICA 29 MAGGIO dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Cantina Pizzolato e Officina del Vino: via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

----

Una giornata perfetta per grandi e piccini e i vostri amici a quattro zampe immersi nel nostro polmone verde, a pochi passi da Treviso. Visite guidate alla Cantina, passeggiate a piedi e in bici nella nostra campagna tra un buon calice di vino e sfiziosi abbinamenti culinari preparati dallo chef della nostra Officina del Vino

----

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

- ore 11.00 – Apertura evento Cantine Aperte

- ore 11.00 – Apertura “Officina del Vino”. Il nostro nuovo Agri-wine-bar adiacente la Cantina dove potersi rilassare all'ombra dei ciliegi che lo circondando, assaporando un buon calice di vino accompagnato da prelibatezze preparate dal nostro chef

- Ore 11.30 e 16.30 – Visita guidata alla Cantina sostenibile e spiegazione del progetto Officina del vino

- Ore 17.30 - Bike tour guidato nei nostri vigneti: un percorso di 5 km suddiviso in tappe per farvi scoprire tutti gli aneddoti della nostra realtà. Il tragitto è facilmente percorribile in bici o con le e-bike, percorso adatto a grandi e piccini

- Ore 20.00 – Chiusura Evento

----

PER TUTTA LA GIORNATA sarà possibile svolgere:

-ATTIVITÀ’ OPEN AIR

Passeggiate a piedi o in bici tra i nostri vigneti tramite un percorso di 5km interamente personalizzabile. Per chi desidera, all'ingresso, verrà fornita la mappa della nostra tenuta per godere appieno la nostra campagna. Il tragitto è personalizzabile e facilmente percorribile a piedi, in bici o con le proprie e-bike. Percorso adatto a grandi e piccini

-FOOD&WINE EXPERIENCE

Tutti i nostri vini biologici certificati saranno accompagnati da sfiziosità realizzate dallo chef della nostra Officina del Vino, un menù che segue il ritmo della stagione e che delizierà il vostro palato.

Consulta il menù completo alla pagina:

https://bit.ly/3Mqy8Bk

----

COSA CONSIGLIAMO DI PORTARE CON SE'?

- Abbigliamento casual e scarpe da ginnastica

- Borraccia (sempre disponibile erogatore di acqua naturale e frizzante rivolgendosi al nostro staff)

- Se desiderate potete portare la vostra bici o e-bike per godere appieno dell’esperienza in vigna

.. e soprattutto

- Tanta voglia di divertirsi e rilassarsi all'aria aperta con la propria famiglia oppure con i propri amici

----

INFO EVENTO:

COSTO EVENTO: VISITE GUIDATE ALLA CANTINA E BIKE TOUR GRATUITO

INGRESSO EVENTO: presso la nostra nuova "Officina del Vino” situata in VIA IV NOVEMBRE, 12 - adiacente la cantina. Ingresso separato dai vigneti

PARKING: fronte Officina del Vino

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all'interno della nostra Officina del Vino

Prenotazione consigliata

Per info e prenotazioni:

welcome@lacantinapizzolato.com



Evento in collaborazione con @mtvveneto