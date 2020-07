"Cantine aperte" alla Cantina Moretvini

Il 25 e 26 luglio vi invitiamo a "Cantine Aperte", un'occasione unica per conoscere i nostri prodotti e il nostro magnifico territorio. Ogni giorno sarà possibile degustare fino a 5 assaggi tra la nostra ampia selezione di vini fermi, frizzanti, spumanti, bianchi, rosati, rossi e passiti che speriamo possano incontrare i gusti di tutti voi.



Il costo di partecipazione è di € 15 a persona e include fino a 5 assaggi di vino accompagnati da stuzzichini freddi. Durante la degustazione vi illustreremo le caratteristiche uniche del nostro territorio e le tecniche di vinificazione che mettiamo in atto per ottenere i nostri prodotti.



Partecipare è semplicissimo: seguite il link dedicato, scegliete l'orario che vi è più comodo e aggiungete il numero di partecipanti. Ricordate che la prenotazione è obbligatoria e i posti disponibili per ogni orario sono limitati, in questo modo potremo offrirvi un'esperienza curata in ogni dettaglio e in totale sicurezza. L'evento si svolgerà al chiuso ed è garantito anche in caso di pioggia.



PRENOTA QUI ➡ https://winetastingvaldobbiadene.it/prodotto/eventi-in-cantina-25-26-luglio-2020/



Per qualsiasi informazione 331 117 8685.