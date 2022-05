Cantine Aperte: al Parco della Filandetta arte e vino

Domenica 29 maggio, ritorna l’atteso evento di Cantine Aperte, organizzato da Movimento Turismo del Vino. Per l’occasione il Parco della Filandetta apre le porte per una giornata davvero eccezionale, dove l’arte si intreccia con il mondo del vino. Per la prima volta, sarà visibile al pubblico la nuova opera d’arte, frutto della seconda residenza d’artista internazionale. Bortolomiol, infatti, ospita durante la seconda metà di maggio, l’artista portoghese Inês Coelho Da Silva, che realizzerà un’installazione artistica che diventerà poi patrimonio del Parco della Filandetta. L’artista sarà disponibile durante la giornata per raccontare la sua visione.

Le visite guidate della cantina si terranno alle ore 10.30 e alle 15.30, su prenotazione, a cui seguirà una breve passeggiata nel parco, tra le opere d’arte e il vigneto biologico. Gli ospiti potranno degustare il nostro Ius Naturae Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Biologico immersi nel verde, per poi entrare nell’antica filanda e proseguire con la degustazione seduta del 70th Anniversary Rive di Col San Martino Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Limited Edition Extra Brut e Bandarossa Special Edition Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry. Agli spumanti sarà abbinato un cicchetto finger food.

Posti limitati, 15€ a persona