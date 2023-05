Cantine aperte Sessantacampi

Una giornata immersi nella campagna trevigiana: degustazioni guidate, vigneti aperti e street food



L?a giornata di Cantine Aperte, organizzata in collaborazione con Movimento Turismo del Vino, consente di entrare nel mondo Sessantacampi, scoprendo la cantina, i vigneti e i vini più iconici.



Dalle 10.00 alle 18.00 Cantina Aperta: il punto vendita di Maserada sul Piave sarà aperto per gli acquisti e degustazioni al banco



Alle h. 11.00 e alle h. 15.00 Vigneti Aperti: visita di gruppo in vigneto e in cantina, con degustazione guidata di 3 vini Sessantacampi



Street Food a cura di Paprika Microfriggitoria: la freschezza dei vini Sesssantacampi si accompagna alle proposte internazionali della friggitoria più sfiziosa del mondo



Evento su prenotazione