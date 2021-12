"Il canto magico della foresta" al Teatro Sant'Anna

Domenica 5 dicembre alle 16,30 consueto appuntamento con il teatro dal vivo al Sant’Anna con “IL CANTO MAGICO DELLA FORESTA”, inserito nel calendario “Una fetta di teatro”, pensato da Gli Alcuni. A salire sul palco saranno gli attori della compagnia goriziana a.ArtistiAssociati, che si avvale anche di grandi pupazzi per raccontare una storia ambientata nell’Africa nera.

COSA RACCONTA LO SPETTACOLO: Siamo nel mezzo di una foresta, in Africa, e la giovane Amilù deve cantare alla grande festa che ci sarà nel suo villaggio. Purtroppo, le sue doti canore sono piuttosto scarse e inadeguate, ma ecco che le corre in aiuto un vaso. Non è un recipiente come tutti gli altri: è un magico vaso parlante, capace di raccogliere al suo interno ogni tipo di suono.

E sarà proprio questo vaso che spingerà Amilù a inoltrarsi nella foresta dove incontra i maestri della musica… il bucero, la gru, il serpente Stive, l’upupa, il cuculo, il mangiamosche del paradiso…

Imparando e ripetendo i versi di ciascun animale, Amilù comporrà una melodia originale e armoniosa che custodirà con cura nel suo vaso magico. Il rientro al villaggio sarà un successo garantito!

COSTO DEL BIGLIETTO: € 6 a persona.

TESSERE: 5 ingressi € 27,50 | 10 ingressi € 50. La tessera è utilizzabile per tutti gli spettacoli teatrali al Teatro Sant’Anna e al Parco degli Alberi Parlanti nella stagione 2021/2022.

Tutti gli spettatori sopra i 12 anni dovranno essere muniti di Green Pass e indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza nel teatro. I posti a teatro saranno assegnati al momento dell’acquisto del biglietto. Non sarà possibile consumare cibo e bevande.

Domenica 12 dicembre la rassegna continua con lo spettacolo “Pinocchio. Un naso per scoprire il mondo”, della compagnia Teatro Fuori Rotta.