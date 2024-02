Canto prenatale

Una serata in cui verrà presentata questa unica e meravigliosa esperienza che una mamma può regalarsi in gravidanza. Attraverso le vibrazioni della voce nel canto la mamma può connettersi al proprio corpo che si modifica e il bambino può ricevere un massaggio sonoro.

In questo incontro la dott.ssa Gasparella illustrerà come la voce e il canto sono una forma di accompagnamento alla gravidanza.



Non è assolutamente necessario saper cantare ma solo avere il desiderio di dedicarsi un tempo di benessere e serenità