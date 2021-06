«Capire la Cina»: presentazione del libro di Adriano Màdaro

Venerdì 18 giugno 2021, alle ore 20.30, presso l’Aula Civica del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, si terrà la presentazione del libro «Capire la Cina». Dopo mezzo secolo di studi e viaggi tra l’Italia e l’Oriente, l’autore e giornalista trevigiano Adriano Màdaro pubblica la sua opera magna dal titolo “Capire la Cina”. Il libro, edito da Giunti, è un saggio completo che punta a rappresentare come il Paese del Drago sia passato da una semplice campagna ad una superpotenza del terzo millennio.

La storia della Nazione orientale viene esposta nella sua interezza, partendo dai viaggi di Marco Polo e concludendo con l’emergenza SARS, passando per la competizione con gli USA e i rapporti complicati con il Tibet e Hong Kong. Il volume spiega in quasi 700 pagine come quel Paese non abbia trovato l’evoluzione solo nel contesto economico, ma anche tecnologico, culturale, militare e sociale. «Tutto questo ha continuato a cogliere di sorpresa l’Occidente, concentrato solo a guardare il Pil.» rivela Màdaro, membro del consiglio direttivo permanente dell’Accademia Cinese di Cultura Internazionale, mentre si giostra tra argomenti che vanno dalla politica alla poetica.

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria telefonando all'Ufficio IAT del Comune di Vittorio Veneto (tel. 0438.57243) oppure scrivendo all’email iat@comune.vittorio-veneto.tv.it. La prenotazione si può effettuare anche di persona alla sede dello IAT in Viale della Vittoria, 110. L’ufficio osserva il seguente orario: dal lunedì al sabato 9.30-12.30 e 15.00-18.00; domenica 9.30-12.30.