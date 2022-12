Capodanno 2023 "Dancing like a star" @Radika

RDKA | TREVISO | DECEMBER 31ST

New Year’s Eve, ??????? ???? ? ????

A CINEMATIC CELEBRATION

Una notte magica, una notte in cui tutto è possibile: un nuovo capodanno da trascorrere insieme alla famiglia Radika!

Lasciati incantare dalla magica atmosfera della notte più lunga dell’anno.

Gran Gala & Dinner Show

L’energia dei top resident Djs della stagione, una buona dose d’estetica, intrattenimento e buon gusto.

F/W 2022.23 ?????? ??????

?? LA CENA e IL DOPOCENA ??

La notte più bella targata Radika partirà proprio dalla cena, più proposte di menu da gustare, per poi proseguire con performer e artisti professionisti.

Elegante, emozionante e affascinante… Radika Treviso farà spendere tutta la notte, lasciati incantare!

?? N.B. Possibilità d’ingresso al locale dalle ore 21:00

Per prenotazioni cena e tavoli dopo cena

https://booking.getfy.it/radika_club/cge o PR di fiducia

Per ingresso singolo dopo cena

https://www.ticketsms.it/event/XZnXAN1a ??

#beyondtaste #beyondcocktail #beyondclub

?? ON WEB ??

facebook.com/rdka.club/

instagram.com/radikaclub/

Radika, Via Fonderia 46, Treviso

?? INFOLINE & RESERVATION

+39 392 123 1235