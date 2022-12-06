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Martedì, 6 Dicembre 2022
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Eventi / Disco&Feste

Capodanno by Momà Asolo

Dove Momà Asolo

Via Enrico Fermi, 32

Asolo
Quando Dal 31/12/2022 al 01/01/2023 dalle 20.30 alle 6
Prezzo da 45 a 75 euro
Altre informazioni Tema Capodanno
Redazione

SABATO 31 DICEMBRE
SVOLGIMENTO DELLA SERATA E ORARI :

?Aperitivo con Gran Buffet ore 21.00
?Cenone ore 22.15
?Dopo cena ore 23.30

?Panettone e pandoro ore 04.00

?MENU' DI CAPODANNO 2023 RISTORANTE

? APERITIVO CON BUFFET DI BENVENUTO:
PROSECCO VIGNA RAMPANTE ASOLO, ANALCOLICO

? LA SELEZIONE DI FOCACCE E PIZZE DAL NOSTRO FORNO A LEGNA

? CASCATA DI PROSCIUTTO CRUDO

? BACCALA’ MANTECATO CON LA POLENTINA

? RISO SELVAGGIO CON GAMBERI ALLA MEDITERRANEA

? IL GRAN TAGLIERE DI FORMAGGI CON MIELE E MOSTARDA

? BOCCONCINI DI BACCALA’ FRITTO

? CARPACCIO DI MANZO CON IL
CAPRINO E POMODORINI DEMI-SEC

? LA SALAMELLA AL RADICCHIO DI TREVISO

? MINI HAMBURGER DI FASSONA PIEMONTESE

? PORCHETTA TREVIGIANA CON LA GIARDINIERA IN AGRO DOLCE

SERVITI A TAVOLA :

? LASAGNETTA DI PASTA FRESCA AL RADICCHIO DI TREVISO, NOCI E PETTO D’OCA AFFUMICATO

? RAVIOLI DI ZUCCA AL BURRO E SALVIA CON GRANELLA DI PISTACCHIO E BURRATINA AFFUMICATA

? ARROSTO DI VITELLO GLASSATO AI PORCINI

? RADICCHIO DI TREVISO AI FERRI

? PATATE DUCHESSA

? DOLCE DI CAPODANNO
SEMIFREDDO AL PISTACCHIO CON CARAMELLO ALL’ARANCIO CANDITO E SCAGLIE DI CIOCCOLATA FONDENTE

? ACQUA GASATA E NATURALE
VINO ROSSO E BIANCO CANTINA VIGNA RAMPANTE ASOLO
( 1 BOTTIGLIA OGNI 4 PERSONE )

? CAFFE’

? COSTO CENONE COMPRESO ENTRATA € 75

? MENU' DI CAPODANNO 2023 PIZZA

GRAN CENONE PIZZERIA CAPODANNO 2023:
GRAN BUFFET DI BENVENUTO

? LA SELEZIONE DI FOCACCE E PIZZE DAL NOSTRO FORNO A LEGNA

? CASCATA DI PROSCIUTTO CRUDO

? BACCALA’ MANTECATO CON LA POLENTINA

?RISO SELVAGGIO CON GAMBERI ALLA MEDITERRANEA

? IL GRAN TAGLIERE DI FORMAGGI CON MIELE E MOSTARDA

?BOCCONCINI DI BACCALA’ FRITTO

? CARPACCIO DI MANZO CON IL CAPRINO E POMODORINI DEMI-SEC

? LA SALAMELLA AL RADICCHIO DI TREVISO

? MINI HAMBURGER DI FASSONA PIEMONTESE

? PORCHETTA TREVIGIANA CON LA GIARDINIERA IN AGRO DOLCE

? ..E ALTRE SORPRESE DALLA NOSTRA CUCINA !
A SEGUIRE LE NOSTRE PIZZE SERVITE CON ACQUA E BIBITA MEDIA

? SEMIFREDDO AL PISTACCHIO CON CARAMELLO ALL’ARANCIO CANDITO E SCAGLIE DI CIOCCOLATA FONDENTE

? CAFFE'

? 1 BOTTIGLIA OGNI 6 PERSONE PER IL brindisi di mezzanotte!

? COSTO CENONE PIZZA COMPRESO ENTRATA € 45

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INGRESSO - DOPOCENA

UOMO CON CONSUMAZIONE
DONNA CON CONSUMAZIONE

POSSIBILITÀ DI PRENOTARE UN TAVOLO DOPO CENA FINO ESAURIMENTO POSTI.

Suona per l'ultima notte del 2022 FRANCESCO TORRE

? Info & Prenotazioni
Massimo 3484708558
Mauro 3293236688
Call MOMA 0423952467

? NIGHT PARTNER

GREY GOOSE Vodka
RIZZATO Calzature
L'HOMME Boutique
RED BULL
GH MuMM
PITER PAN
CANTINA VIGNA RAMPANTE 

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