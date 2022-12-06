Capodanno by Momà Asolo
SABATO 31 DICEMBRE
SVOLGIMENTO DELLA SERATA E ORARI :
?Aperitivo con Gran Buffet ore 21.00
?Cenone ore 22.15
?Dopo cena ore 23.30
?Panettone e pandoro ore 04.00
?MENU' DI CAPODANNO 2023 RISTORANTE
? APERITIVO CON BUFFET DI BENVENUTO:
PROSECCO VIGNA RAMPANTE ASOLO, ANALCOLICO
? LA SELEZIONE DI FOCACCE E PIZZE DAL NOSTRO FORNO A LEGNA
? CASCATA DI PROSCIUTTO CRUDO
? BACCALA’ MANTECATO CON LA POLENTINA
? RISO SELVAGGIO CON GAMBERI ALLA MEDITERRANEA
? IL GRAN TAGLIERE DI FORMAGGI CON MIELE E MOSTARDA
? BOCCONCINI DI BACCALA’ FRITTO
? CARPACCIO DI MANZO CON IL
CAPRINO E POMODORINI DEMI-SEC
? LA SALAMELLA AL RADICCHIO DI TREVISO
? MINI HAMBURGER DI FASSONA PIEMONTESE
? PORCHETTA TREVIGIANA CON LA GIARDINIERA IN AGRO DOLCE
SERVITI A TAVOLA :
? LASAGNETTA DI PASTA FRESCA AL RADICCHIO DI TREVISO, NOCI E PETTO D’OCA AFFUMICATO
? RAVIOLI DI ZUCCA AL BURRO E SALVIA CON GRANELLA DI PISTACCHIO E BURRATINA AFFUMICATA
? ARROSTO DI VITELLO GLASSATO AI PORCINI
? RADICCHIO DI TREVISO AI FERRI
? PATATE DUCHESSA
? DOLCE DI CAPODANNO
SEMIFREDDO AL PISTACCHIO CON CARAMELLO ALL’ARANCIO CANDITO E SCAGLIE DI CIOCCOLATA FONDENTE
? ACQUA GASATA E NATURALE
VINO ROSSO E BIANCO CANTINA VIGNA RAMPANTE ASOLO
( 1 BOTTIGLIA OGNI 4 PERSONE )
? CAFFE’
? COSTO CENONE COMPRESO ENTRATA € 75
? MENU' DI CAPODANNO 2023 PIZZA
GRAN CENONE PIZZERIA CAPODANNO 2023:
GRAN BUFFET DI BENVENUTO
? LA SELEZIONE DI FOCACCE E PIZZE DAL NOSTRO FORNO A LEGNA
? CASCATA DI PROSCIUTTO CRUDO
? BACCALA’ MANTECATO CON LA POLENTINA
?RISO SELVAGGIO CON GAMBERI ALLA MEDITERRANEA
? IL GRAN TAGLIERE DI FORMAGGI CON MIELE E MOSTARDA
?BOCCONCINI DI BACCALA’ FRITTO
? CARPACCIO DI MANZO CON IL CAPRINO E POMODORINI DEMI-SEC
? LA SALAMELLA AL RADICCHIO DI TREVISO
? MINI HAMBURGER DI FASSONA PIEMONTESE
? PORCHETTA TREVIGIANA CON LA GIARDINIERA IN AGRO DOLCE
? ..E ALTRE SORPRESE DALLA NOSTRA CUCINA !
A SEGUIRE LE NOSTRE PIZZE SERVITE CON ACQUA E BIBITA MEDIA
? SEMIFREDDO AL PISTACCHIO CON CARAMELLO ALL’ARANCIO CANDITO E SCAGLIE DI CIOCCOLATA FONDENTE
? CAFFE'
? 1 BOTTIGLIA OGNI 6 PERSONE PER IL brindisi di mezzanotte!
? COSTO CENONE PIZZA COMPRESO ENTRATA € 45
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INGRESSO - DOPOCENA
UOMO CON CONSUMAZIONE
DONNA CON CONSUMAZIONE
POSSIBILITÀ DI PRENOTARE UN TAVOLO DOPO CENA FINO ESAURIMENTO POSTI.
Suona per l'ultima notte del 2022 FRANCESCO TORRE
? Info & Prenotazioni
Massimo 3484708558
Mauro 3293236688
Call MOMA 0423952467
? NIGHT PARTNER
GREY GOOSE Vodka
RIZZATO Calzature
L'HOMME Boutique
RED BULL
GH MuMM
PITER PAN
CANTINA VIGNA RAMPANTE