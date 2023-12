Capodanno al Radika

RDKA | TREVISO | DECEMBER 31ST

NEW YEAR CELEBRATION

Una notte magica, una notte in cui tutto è possibile: un nuovo capodanno da trascorrere insieme nel tuo club preferito, RDKA.

Lasciati incantare dalla magica atmosfera della notte più lunga dell’anno.

Gran Gala Dinner Show

L’energia dei top resident Djs della stagione, una buona dose d’estetica, intrattenimento e buon gusto.

SEASON 2023/2024 | IN ORDER TO DANCE

?? LA CENA e IL DOPOCENA ??

La notte più bella targata Radika partirà proprio dalla cena, più proposte di menu da gustare, per poi proseguire con performer e artisti professionisti.

Elegante, emozionante e affascinante… Radika Treviso farà spendere tutta la notte, lasciati incantare!

?? N.B. Possibilità d’ingresso al locale dalle ore 21:00

Per prenotazioni cena e tavoli dopo cena

https://booking.getfy.it/radika_club/cge o PR di fiducia

Per ingresso singolo dopo cena

