Capodanno a teatro: ecco "I rusteghi" di Carlo Goldoni

Uno dei capolavori indiscussi di Carlo Goldoni, fotografia della società veneziana della seconda metà del XVIII secolo. Lunardo, sposato in seconde nozze con Margarita, decide di combinare il matrimonio tra sua figlia Lucietta e Filippetto, figlio di Maurizio. Il matrimonio si svolgerà durante un pranzo a cui parteciperanno anche Simon e Cancian con le relative consorti. I 4 uomini sono accomunati da una visione della società retrograda e maschilista, e si trovano universalmente d’accordo nel cercare di sottomettere le donne e di impedire soprattutto ai due ragazzi promessi in matrimonio di potersi vedere prima delle nozze. Ma le donne non ci stanno ed elaborano uno stratagemma che causerà infiniti problemi. La commedia è interpretata in lingua veneziana.



Spettacolo speciale seguito dal brindisi di Capodanno



Adattamento e regia: Edoardo Fainello