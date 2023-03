"Cappuccetto Rosso" al Teatro Sant'Anna

Orario non disponibile

Domenica 12 marzo alle 17 al Teatro Sant’Anna per la rassegna “Una fetta di teatro” sale sul palco la compagnia abruzzese I Guardiani dell’oca, che sicuramente farà divertire i più piccini con “CAPPUCCETTO ROSSO”, liberamente tratto dalla fiaba di Perrault, che vede in scena attori e pupazzi mossi da abili burattinai. Lo spettacolo, per la regia di Zenone Benedetto, è adatto ai bambini dai 3 anni.

COSA RACCONTA LO SPETTACOLO – Molto tempo fa, in una casetta vicino ad un boschetto fitto e cupo, abitava una piccola bambina, il cui nome era… Nessuno lo ricorda più!

Una cosa era certa, tutti in paese le volevano un gran bene, e ogni volta che la incontravano la salutavano così: “Ciao Cappuccetto”! Si, la chiamavano proprio così: Cappuccetto Rosso, per via del colore del mantello e del cappuccio che la nonna le aveva regalato.

Era così contenta del dono ricevuto, che promise alla nonna di farle visita ogni giorno; anche se questo significava attraversare il bosco da sola con tutti i pericoli che si potevano correre.

Una mattina, uscendo di casa con il cestino delle provviste che le aveva preparato la mamma, incontrò… Accidenti! Un Lupo!

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti.

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì ore 15-18,30 | domenica ore 15 -17,30.