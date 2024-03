Carbonara Day 2024

CARBONARA DAY - sabato 6 aprile 2024 - ore 12.30, Riese Pio X

Dalla collaborazione tra Comune di Riese Pio X, Ingorda Confraternita del Museto, Pasta Bragagnolo e Pro Loco di Riese nasce questo evento benefico dedicato a uno dei capisaldi della nostra cucina: la carbonara!. Un'occasione per magnar ben, far del ben: info in allegato, per prenotare 346.3090181. E allora che aspetti? Porgi l'altro guanciale!