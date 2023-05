Alessandro Carbonare chiude la stagione concertistica del Teatro Comunale

Cala il sipario sulla stagione concertista 2022/2023 del Teatro Mario Del Monaco con un appuntamento che vede protagonista un altro grande nome della musica strumentale italiana. Venerdì 26 maggio alle 20.30 arriva a Treviso Alessandro Carbonare, uno dei maggiori clarinettisti sulla scena internazionale, che condividerà il palco con il pianista Marco Scolastra, appassionato esperto della musica del Novecento, accompagnati dall’Orchestra di Padova e del Veneto diretta dall’australiano Benjamin Bayl. I musicisti saranno impegnati in un programma che vedrà a confronto brani di Mozart, Milhaud e Casella.

Primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia dal 2003 e docente all’Accademia Chigiana di Siena, Alessandro Carbonare è stato per 15 anni primo clarinetto all’Orchestre National de France. Sempre da primo clarinetto ha collaborato con i Berliner Philarmoniker e la Filarmonica di New York. Si è imposto nei più importanti concorsi internazionali e, dal suo debutto con l’Orchestra della Suisse Romande di Ginevra, si è esibito come solista, tra le altre, con l’Orchestra Nazionale di Spagna, l’Orchestra della Radio Bavarese di Monaco, l’Orchestre National de France, l’Orchestra della Radio di Berlino, la Tokyo Metropolitan Orchestra e con le più importanti compagini musicali italiane. Da sempre attratto non solo dalla musica classica, si esibisce anche in programmi originali, jazz e klezmer.

Al suo fianco sul palcoscenico trevigiano ci sarà Marco Scolastra, pianista umbro dalla solida carriera internazionale. Come solista si è esibito sotto la guida di molti importanti direttori d’orchestra e per molti anni ha suonato in duo con il pianista Sebastiano Brusco. Da sempre appassionato della musica del Novecento e contemporanea, ha eseguito molti lavori in prima esecuzione assoluta, alcuni a lui dedicati. Ha registrato per Phoenix Classics, Stradivarius, Brilliant Classics, Decca e Rai. Il duo sarà accompagnato dall’Orchestra di Padova e del Veneto, tra le principali orchestre italiane, con all’attivo circa 120 concerti e recite d’opera all’anno, una propria stagione a Padova, concerti in tutta la regione e per i principali festival italiani ed esteri. Sul podio Benjamin Bayl, co-fondatore e principale direttore ospite dell’orchestra.

Il programma del concerto del 26 maggio si apre con uno degli ultimi capolavori di Mozart, il Concerto per clarinetto e orchestra K622, composto nel 1791 per l’amico Anton Stadler. Il compositore austriaco è stato il primo a portare alla ribalta il clarinetto come strumento solista e stabilmente inserito nell’orchestra, amandone e indagandone la sonorità al contempo ovattata e agile, le ricchissime possibilità timbriche, le ampie possibilità di estensione e la pienezza sonora in registri diversi. Deciso cambio di atmosfere con il rondeau orchestrale Le boeuf sur le toit, composto dall’ironico, antiromantico e dissacrante Darius Milhaud nel 1919 al ritorno da un soggiorno in Brasile, ispirato da ritmi e movimenti di danza locali; un brano leggero, divertente e al contempo magistrale dal punto di vista del lavoro su orchestrazione, ritmo e armonia. La serata si chiude con Scarlattiana di Alfredo Casella, composizione attraverso la quale il musicista torinese riscopre e reinventa il patrimonio strumentale dei compositori italiani del Settecento, in un’epoca dominata dal melodramma. Il brano è un omaggio a Domenico Scarlatti, che nella prima metà del XVIII secolo esplora le capacità della tastiera con un enorme e affascinate corpus di brevi sonate; Casella ne rielabora alcuni motivi in questa suite per pianoforte e 32 strumenti.

Prima dell’alzata del sipario, alle ore 19.30, al Ridotto del Teatro si terrà un incontro di introduzione al programma condotto da Mauro Masiero.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Mario Del Monaco e online sul sito www.teatrostabileveneto.it