XVIII Rassegna teatrale "Voci...tra le foglie"

La Rassegna è diventata grande! E quest’anno compie i suoi 18 anni con 4 spettacoli degni di tale festeggiamento! Il primo appuntamento Venerdì 5 luglio con la Compagnia professionale Barabao Teatro di Piove di Sacco (PD) che fa il tutto esaurito nei teatri più rinomati del Veneto, compreso il nostro Teatro Comunale di Treviso. Figli d’arte ma anche alta preparazione teatrale, canora e di improvvisazione appresa nei migliori corsi inglesi e americani. Nella cornice del Parco di Villa Maria a Pezzan di Carbonera, ci presenteranno CAROSELLO, il loro spettacolo di varietà che, nel 70° anno della televisione italiana, rivisita i migliori momenti della stessa. Da Walter Chiari al Quartetto Cetra, da Bice Valori al Trio Lescano, ecc.. Una girandola che vuole essere un nuovo ritorno al sano, meraviglioso, leggero, elegante, divertente, poetico spettacolo di Varietà. Prendiamo posto! Alle ore 21.00 inizia CAROSELLO di e con Cristina e Romina Ranzato, Ivan Di Noia, Oscar Chellin.

Venerdì12 luglio sempre alle 21.00, la Compagnia Teatro Armathan presenterà BABA’ AL VELENO con la regia di Marco Cantieri, artista pluripremiato anche come attore. Ci porterà una spassosa commedia che gioca, ma non troppo, sul detto “parenti serpenti”! Una commedia divertente, tutta al femminile, ricca di colpi di scena in attesa di buone notizie ...un babà al veleno per tutti!!!

Grande ritorno Nel Trevigiano Di Teatro Immagine, Venerdì 19 Luglio Con Il Loro Strepitoso Spettacolo LA STRANA STORIA DEL DOTTOR JEKYLL & MR. HYDE Di Benoit Roland E Roberto Zamengo Da R.L. Stevenson, Regia Benoit Roland. Utilizzando la chiave di lettura e di gioco della Commedia dell’Arte, i nostri brillanti attori ricreano questa storia che immagina nuove situazioni per parlare di temi attuali, per giocare e per divertire il pubblico, e con le loro maschere, diventare sempre qualcun altro.

E venerdì 26 luglio, spettacolo rinviato lo scorso anno per il maltempo, sfidando lo stesso, torna la compagnia Trentamici dell’Arte di Villatora (PD) con la commedia brillante IL FIGLIO DEL TEMPORALE!!!

L’Amministrazione Comunale di Carbonera e l’Ass. Teatro di Marca sono liete di offrire 4 serate di gran teatro nel suggestivo e fresco parco di Villa Maria a Pezzan di Carbonera.

La biglietteria apre alle ore 20.00. Biglietto intero 8 €, gratuito per minori di 14 anni e persone con disabilità. Inizio spettacoli ore 21.00

Info: Pagina FaceBook del Comune di Carbonera - Tel. o WhatsApp 3470638361 / 3299304547.