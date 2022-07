Gran finale a Carbonera con teatro fuori rotta con Cyrano De Bergerac di Edmond Rostand

Ultima serata della XVI Rassegna Voci Tra le Foglie con la nuova produzione della Compagnia teatrale TEATRO FUORI ROTTA; CYRANO DE BERGERAC di Edmond Rostand, adattamento e Regia: Gioele Peccenini



Non si combatte solo per vincere. No... è più bello battersi quando la vittoria è incerta!...” Un eroe ribelle e malinconico. Uno scontroso spadaccino dall’ingombrante naso. Un poeta sognatore. Questo e molto altro ancora è Cyrano de Bergerac. Una storia d’amore di quelle che è impossibile dimenticare perché non è soltanto di un sentimento puro e assoluto verso l’altro che ci parla ma anche dell’amore incondizionato per la libertà.





Non mancate all’ultima serata al Parco di Villa Maria a Pezzan di Carbonera alle ore 21.00; la biglietteria apre alle ore 20.00. Biglietto unico 8,0 €, gratuito per i bambini/e fino ai 10 anni e persone con disabilità.