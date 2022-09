Torna il Festival Co i piè descalsi, il programma dell'edizione 2022

Dopo lo stop forzato per la pandemia nel 2020 e l’edizione in forma ridotta del 2021 per le restrizioni causa Covid-19, il Festival Co i piè descalsi torna in tutta la sua completa forma ad animare Vascon. Dal 15 al 19 settembre, 5 giorni di festa ad ingresso gratuito, magistralmente organizzati e coordinati dal Gruppo ricreativo culturale 86.

Siamo all’inizio di un nuovo sogno e vogliamo che il nostro pubblico sogni con noi, perciò la proposta artistica del Festival internazionale delle arti performative verte su importanti esibizioni di circo contemporaneo e originali compagnie (alcune a Vascon in esclusiva nazionale) e vede la presenza di artisti che si possono definire i precursori e gli inventori di alcune discipline dell’arte di strada. Le proposte saranno anche in questa edizione di altissimo livello e gli spettacoli si susseguiranno senza pausa. Avremo 86 esibizioni in 5 giorni con artisti e compagnie da Argentina, Germania, Francia, Belgio, Ucraina, Repubblica Ceca, Cile, Spagna, Grecia … ma anche tanta Italia!

In totale 25 compagnie composte da artisti e musicisti che si esibiranno in 15 postazioni diverse dislocate tra vie, piazzette, giardini ed aree parcheggi di Vascon.

Da parte nostra abbiamo aggiunto anche un’anteprima nella serata di venerdì 16, proponendo alcune delle compagnie più originali del festival nella splendida cornice del giardino accanto alla chiesa.

Allargheremo l’area del festival proiettandoci fino alla meravigliosa opera di “street art” dell’artista Manuel Giacometti (cabina Enel riqualificata) incorniciando il susseguirsi di spettacoli con una vera e propria distesa di giochi per bambini (Ludobus di Spazio Verdeblù) e il ritorno richiestissimo del mercatino dell’artigianato artistico e tradizionale.

Non mancherà di certo il ricco stand gastronomico e le frasche supportate dai numerosi volontari del gruppo e una piccola area truck food dove trovare qualche prelibatezza da stuzzicare passeggiando.

Trippe e spiedo Gigante, come da tradizione non mancheranno nella giornata di Domenica 18!

Il Festival Vasconese resta dunque una manifestazione artistica e culturale, che si conferma tra le più attese nel territorio con numeri sorprendenti: l’ultima edizione del 2019 pre-pandemia, infatti, ha registrato oltre 20 mila presenze in 5 giorni. Co i piè descalsi è diventata, anno dopo anno, non solo la festa del nostro paese, ma la festa di un territorio, dell’intera provincia e di una comunità intera che, mai come questo anno, ha bisogno di ritrovarsi per rivivere e promuovere l’arte, la musica e lo spettacolo dal vivo. Speriamo che tutta questa attesa e che il grande lavoro di tutti questi mesi sia ripagato dall’entusiasmo, dalla curiosità, dai sorrisi e dalla presenza gioiosa di grandi e piccini. Come detto all’inizio l’ingresso sarà ancora una volta ad ingresso gratuito e speriamo in un offerta responsabile e di gradimento al grande cappello!

Tutte le info e il programma dettagliato sono on line sul sito www.gr86.it e nella pagina facebook Co i piè descalsi. L’arte, la bellezza, la cultura, il gusto e la socialità vi aspettano a Vascon dal 15 al 19 settembre 2022 !