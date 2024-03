Festa d'estate e "Coi i piè descalsi": ufficiali le date delle manifestazioni

Il Gruppo Ricreativo Culturale 86 di Vascon è pronto a continuare a scrivere la storia dei due amatissimi festival che da decenni animano inizio e fine dell’estate trevigiana. Dal 19 al 24 giugno 2024 la Festa d’Estate raggiungerà la 35^ edizione. Saranno 6 serate ricche di concerti live con grandi nomi della musica che presto verranno svelati. La formula sarà quella dello scorso anno con il grande palco in piazza vicino alla chiesa. I chioschi con paninoteca e birreria e il ricco stand gastronomico accompagneranno le serate di festa in compagnia.

A fine estate invece tornerà il sempre più maestoso festival Co i piè descalsi, in programma dal 12 al 16 settembre 2024. Il Gruppo 86 ha già pronto l’intero programma artistico di questa 26^ edizione e, come sempre promette grandi sorprese, spettacoli di altissima qualità e tanto divertimento per tutte le età!

Ancora una volta arti performative, teatro di strada e circo contemporaneo saranno il fulcro portante di una manifestazione che raccoglie un consenso sempre più crescente e che va ben oltre i confini regionali. Oltre al festival, ad allietare il pubblico presente ci saranno un ricco mercatino artigianale, il Ludobus, laboratori per bambini e varie proposte culinarie.

«"Festa d'estate" e "Co i piè descalsi" contribuiranno, ancora una volta, ad arricchire di eventi culturali l’estate trevigiana» spiegano gli organizzatori «Ricordiamo che queste due iniziative sono da sempre ad ingresso libero e al nostro affezionato pubblico non facciamo altro che chiedere un’offerta equa e responsabile per mantenere ricca la qualità di ciò che proponiamo. Vascon, continua a vestirsi di musica, arte, spettacolo … e tanti sorrisi. Noi ci mettiamo il cuore».