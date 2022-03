Carlo Colombo canta "La donna"

In occasione della Giornata Internazionale della donna Inner Wheel con il contributo del Comune di Conegliano presentano il concerto La donna. Un concerto Swing dedicato alla donna, un concerto leggero e divertente che è fondamentalmente una semplice e forse ingenua dichiarazione d’amore dell’Uomo verso la Donna. Il concerto prevede l’esecuzione di canzoni originali e cover in chiave jazz-swing dove Carlo Colombo, pianista e cantante, racconta LA DONNA



Il racconto si snoda attraverso canzoni in cui viene semplicemente elogiata la figura femminile; canzoni in cui viene sottolineata la dipendenza dell’uomo alla donna, il suo senso di incompletezza senza la donna; canzoni in cui si canta la solitudine dell’uomo per la partenza della sua amata o prima ancora per la ricerca di essa; canzoni in cui si racconta come una donna può cambiarti la vita, anche se per un breve periodo; canzoni in cui si racconta la paura dell’uomo a essere lasciato, la sua paura di restare da solo.



Molte canzoni non si basano su un rapporto paritario tra l’uomo e la donna, se un uomo canta una canzone ad una donna facendone un elogio, per quanto romantico possa sembrare, lui probabilmente si mette già su un piano diverso.



Durante il concerto Carlo Colombo dimostrerà che molte altre canzoni al contrario, portano il rapporto sullo stesso piano e racconterà inoltre il suo aver sempre considerato la parità della donna, se non addirittura la sua superiorità rispetto all’uomo.



Ingresso libero con offerta responsabile,

il ricavato sarà devoluto all’associazione aps Amiche per la pelle

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO IAT Via XX Settembre 132



Gallery





iat@comune.conegliano.tv.it