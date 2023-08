Carlo & Giorgio a Treviso con il nuovo spettacolo Senza Skei

Dopo la pausa forzata degli ultimi anni legata alla pandemia, Carlo & Giorgio sono tornati finalmente sul palco e raccolgono tutto l’affetto del pubblico con uno spettacolo che continua ad esaurire e ad aggiungere repliche. Reduce di un altro successo di pubblico domenica scorsa all’Alexander Girardi Hall di Cortina d’Ampezzo, il duo di comici arriva nel capoluogo della Marca Trevigiana, proprio nei giorni che precedono Ferragosto.

Venerdì 11 AGOSTO 2023 ore 21:15

Sabato 12 AGOSTO 2023 ore 21:15

TREVISO – PIAZZA RINALDI

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al Teatro Aurora

per TEATRO CHE PAZZIA

BIGLIETTI:

Online link: https://teatrochepazzia.it/eventi/teatro/2023/treviso/piazza-rinaldi/senza-skei/#

– presso il TEATRO AURORA ogni giovedì dalle 16.00 alle 19.00

– in PIAZZA RINALDI il giorno dell’evento dalle 18.00 alle 23.00

info@teatrochepazzia.it

tel. 0422265696 (anche whatsapp)



SENZA SKEI

Il primo Spettacolo-Tutorial per imparare a vivere “senza skei”

di Carlo D’Alpaos, Giorgio Pustetto e Cristina Pustetto

Scenografia e Regia Luci Paolo Lunetta

Produzione La Banda degli Onesti

Ormai da tempo risentiamo nel quotidiano gli effetti di una crisi economica pesante, vale a dire, nel linguaggio di tutti i giorni qui da noi, siamo “senza schei.” Ecco la necessità di un tutorial per sopravvivere in un mondo senza più stabilità economica, senza più riferimenti, senza più pazienza e attenzione. Soprattutto senza ironia e autoironia. E a questo allora ci hanno pensato loro, Carlo & Giorgio, con “SENZA SKEI”, nato come fortunata striscia televisiva quotidiana su Antenna 3, e diventato quindi uno spettacolo teatrale che porta in scena, come sempre loro sanno fare da 25 anni, le esasperazioni delle nostre ansie, dei nostri comportamenti, smontandoli sotto la lente della comicità.

La vita di tutti i giorni "senza skei"

Oggi siamo tutti vittime delle difficoltà economiche: ecco professionisti, avvocati, piccoli imprenditori, che si ritrovano ad essere i nuovi poveri di oggi, in coda alle mense Caritas, commercianti che cercano di resistere e anziché essere agevolati, si sentono sempre più oppressi da tasse, sanzioni e burocrazia, ecco che anche andare a fare la spesa o pagare una bolletta diventa un'impresa, per non parlare del rischio a cui ci sottopongono le continue offerte telefoniche.

La risposta ad ogni problema? C'è un tutorial per tutto, c'è la Rete, impariamo dai Social

E poi come questa pressione si ripercuote nei rapporti sociali, produce un'incertezza, un bisogno di risposte, ma del resto la rete ormai ha una risposta per tutto, è il nostro sapere.

Una volta esistevano le enciclopedie, oggi viviamo attaccati ai nostri smartphone; si apre Google e si cerca un tutorial.

Infatti esiste un tutorial per qualsiasi problema, anche se ognuno ti dà una risposta diversa.

E allora a chi credere? Alla famiglia? Ai politici? All'informazione?

No, ormai l'unica vera autorità viene dai Social e dai loro numeri, lì vivono i modelli a cui ispirare la nostra vita, se perfino il parroco smette di dialogare e chatta sui Social con i propri fedeli, puntando ormai a trasformarli in follower.

Un palco "Senza Skei": allestimento essenziale, pochi oggetti, molto colore e sorriso

SENZA SKEI affronta vari aspetti di questa epoca inquieta e lo fa con un allestimento scenico essenziale: una ambientazione astratta perché le situazioni si susseguono e si trasformano una nell’altra.

Ma ciò che volutamente domina è il colore: dagli abiti, ai pochi oggetti di scena, ai giochi di luce, tutto punta a trasmettere una sferzata di vivacità, un antidoto, come sempre può essere il sorriso, alla pesantezza che ci ha accompagnato in questi ultimi anni.

Come riescono Carlo & Giorgio a centrare anche questa volta l'obiettivo?

“Facile: conosciamo il problema! Anche noi Senza Skei come tutti, dobbiamo reinventarci ogni giorno e riderci su”.