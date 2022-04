Carlo Nordio presenta il suo nuovo libro al Teatro Accademico

Martedì 12 aprile, alle ore 18, il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto ospiterà la presentazione del nuovo libro di Carlo Nordio. L'ex magistrato, impegnato per oltre 30 anni in inchieste “scomode”, dalle cooperative rosse nel Triveneto al Mose di Venezia sarà in città per presentare "Giustizia Ultimo Atto - da Tangentopoli al crollo della Magistratura". Modererà l'incontro l'avvocato Federico Vianelli presidente della Camere penali del Veneto. Ingresso gratuito con assegnazione dei posti a partire dalle 15. Obbligo di green pass rafforzato e macherina Ffp2.

Quindici anni fa l’ottanta per cento degli italiani confidava ancora nei magistrati. Oggi, dopo gli ultimi scandali emersi nella Procura di Milano, le faide tra le correnti interne e gli innumerevoli episodi di protagonismo dei Pm, non solo la percentuale è crollata, ma a documentare la sfiducia dei cittadini è anche un mezzo milione di firme raccolte per il referendum «Giustizia giusta». Indipendentemente dalla formulazione dei quesiti, imperfetta e spesso incomprensibile, il messaggio sottostante è chiarissimo: occorre una rivoluzione copernicana del sistema giudiziario, perché il tempo sta per scadere. Siamo ormai all’ultimo atto. «Tangentopoli era la malattia, e Mani Pulite la cura. Anche se quest’ultima, come spesso capita, si è rivelata più dannosa della prima.» A trent’anni da Tangentopoli, siamo ben lontani dal progetto di ripristinare la legalità nelle istituzioni. I rimedi messi in atto coi processi di Mani Pulite si sono rivelati peggiori del male che dovevano curare: la corruzione non è diminuita, come dimostra il caso del Mose, anzi ha aumentato i suoi introiti. Ma l’effetto collaterale più pernicioso è stato portare la magistratura al controllo dei partiti e alla tutela del Paese, fino al punto di sovvertire il responso delle urne e modificare gli equilibri parlamentari. Un’investitura permessa dalla subordinazione codarda della politica, che ha voluto assegnare alle toghe un ruolo salvifico e dirimente. In questo modo alla divisione dei poteri, invocata dalla Costituzione, è subentrata invece la loro confusione pressoché totale.