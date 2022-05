Unicarve a Treviso, un evento per celebrare la carne italiana

"Cruda e cotta, il piacere della carne italiana": un viaggio enogastronomico in tre tappe, organizzato dall’Associazione Produttori Carni Bovine del Triveneto e dal Mistrò di Treviso, alla scoperta delle migliori carni italiane, accompagnate da una attenta selezione di vini del territorio della cantina Ornella Molon. Il primo appuntamento si terrà questo venerdì, 27 maggio, nel locale di Denis Mistro (ex proprietario de Il Cavallino), in viale Ippolito Pindemonte 21 di Casier. Una cena (inizio previsto per le ore 19:30) che vedrà come protagonista di questa prima tappa del tour la Scottona.

Mistrò è un nuovo spazio moderno e accogliente ideato per rendere unici gli eventi. Da una degustazione, ad un live, da una cena cantata ad un aperitivo

La Cantina Ornella Molon, oggi, è sinonimo di tradizione ed innovazione, espressione perfetta di una cultura centenaria ripresa e raccontata attraverso la produzione sapiente di vini autoctoni e vini dal respiro internazionale. Qualità, eccellenza ed ospitalità sono i valori che, costantemente, guidano ed ispirano la famiglia Ornella Molon nella loro attività.

Telefono: 0422 1281682

Mobile: 336 74119