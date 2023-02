Carnevale 2023 a Castelfranco

l Carnevale, con tutta la sua energia e la sua carica, torna protagonista dal 18 al 21 febbraio in Città con un ricco programma pronto a soddisfare le attese di grandi e piccini. La rassegna è organizzata dall’Assessorato alle Attività Produttive con il supporto dell’asd Sportify Events

Il programma prenderà il via sabato 18 febbraio alle ore 14 con l’apertura del Luna Park che sarà disposto nel 2°, 3° e 4° quadrante di piazza Giorgione. Le giostre e le bancherelle degli ambulanti, con le loro gustose e tipiche specialità del Carnevale, rimarranno aperte sino alle ore 23. La Grande festa di Carnevale 2023 avrà il suo cuore pulsante alle ore 15 e 20.30 quando saranno protagonisti i 10 carri allegorici provenienti dall’intera Regione che sfileranno nell’anello attorno la fossa con partenza dal Foro Boario. Tra una sfilata e l'altra, con la sfilata pomeridiana novità di questa edizione, i carri faranno il cosiddetto "inchino" in Piazza Giorgione, rallentando al primo passaggio e poi al secondo sostando per qualche ora durante il pomeriggio, in vista della sfilata serale. A presentare le sfilate e ad animare la festa sarà presente Monica Morgan di Radio Bellla&Monella. Durante il pomeriggio sul palco sarà proposta una coinvolgente esibizione della FullTime, storica scuola di ballo di Castelfranco Veneto, che porterà degli show di danza dai ritmi caraibici e sud-americani per allietare e divertire il pubblico.

Domenica 19 febbraio spazio al Luna Park (dalle 10 alle 23) e nel pomeriggio sul palco l'esibizione di danza dell'Associazione organizzatrice. Con lo staff di Sportify Events, interverranno diversi Istruttori Ufficiali, provenienti dalle diverse Province del Veneto, per dare vita ad un coinvolgente Show di Zumba. A seguire il Palco verrà letteralmente invaso dai 50 musicisti portati da Officine Sonore, scuola di musica di Castelfranco Veneto, che presenterà ben 10 band del proprio Laboratorio.

Lunedì 20 febbraio saranno protagoniste dalle 14 alle 23 le giostre e nel pomeriggio animazione per i più piccoli.

Martedì 21 il gran finale. Con il Luna Park, nel pomeriggio sul palco è in programma il Concorso della Frittella Castellana (Classica veneziana), Frittella Ripiena e Frittella Luna Park. A parteciparvi ci saranno alcune tra le migliori pasticcerie del territorio della Castellana e non solo (12 le pasticcerie attese) ed in Giuria siederanno alcuni Giornalisti e Rappresentanti delle Istituzioni, il tutto con la presentazione di Michele Cupito e alla presenza della bellissima Madrina di questa edizione Beatrice Bressan, Miss Cinema Veneto 2022 - Prefinalista nazionale di "Miss Italia". A seguire l'esibizione della band the Black Stones, band tributo dei più grandi successi italiani e internazionali degli anni passati e non solo. Una formazione di ben 10 musicisti che sapranno accendere il palco con i loro strumenti e le loro voci, seguiti anche da animazioni di ballo. Gran finale la sera con il rinomato spettacolo pirotecnico musicale e l’incendio del Castello per un biglietto da visita di Castelfranco.

In occasione della manifestazione verranno emessa l’ordinanza per il divieto di vendita ed utilizzo di schiume, spray e articoli similari e di lancio di farine, polveri e materiali non direttamente connessi ai festeggiamenti carnevaleschi ed il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro quali bottiglie e bicchieri il tutto al fine di tutelare la sicurezza pubblica e situazioni di degrado. Opportune ordinanze verranno emesse per le limitazioni alla circolazione nelle zone interessate alla manifestazione.

Infine il Mercato del venerdì terminerà alle ore 12.30 mentre sarà soppresso quello di martedì 21.