Carnevale ad Altivole - Ecco lo spettacolo “Olè”

I festeggiamenti di Carnevale continuano ad Altivole. Torna, come da tradizione, martedì grasso 21 febbraio il pomeriggio di divertimento dedicato a bambini e famiglie. L’appuntamento è martedì alle 15 al centro ricreativo di Caselle per assistere allo spettacolo “Olè” con i 4 elementi: “poche parole, molta musica, giocoleria ed equilibri di un clown”. Seguirà una merenda, tutti sono invitati a portare bibite e dolcetti confezionati da condividere, in maschera. Lo spettacolo è ad ingresso libero. Per info: 0423918380. “Continuiamo così i festeggiamenti dopo l’enorme successo del Carnevale in piazza a San Vito con la 1ª sfilata dei carri mascherati a spinta”, le parole della Sindaca Chiara Busnardo. “Un Carnevale a misura di famiglia, in cui anche i bambini sono stati coinvolti attivamente”. Originali i 16 carretti sostenibili che hanno colpito la giuria: tra i premiati l’elegante carretto “Cam caminì siamo spazzacamin” con Mary Poppins e gli spazzacamini, il goliardico “Vacanze di Natale ‘83”, i “Minions” con i bimbi della scuola dell’infanzia Sacro Cuore di Maria di Casella d’Asolo. Premiate le tre scuole dell’infanzia di Altivole, il carretto dell’Avis i cui volontari hanno regalato ai presenti le maschere a goccia, Super Mario Karet, i Tirolesi, La carica dei 101, Chopper, I pirati della 3ª B, I supereroi della 2ª B, la Fattoria didattica con la pecorella, Senza copertoni e il carretto a forma di aereo Il volo. Premiate anche la maschera più giovane, Olivia, e più anziana, Tiziano. L’animazione è continuata con lo spettacolo di giocoleria, “Circo fungo” e lo spettacolo di fuoco. “Grazie alle offerte per le crepes alla nutella del comitato festeggiamenti di San vito, lo zucchero filato dell’Oratorio Noi, la cioccolata calda della pasticceria Sarti, il vin brulè degli Alpini di San Vito, i crostoli preparati dalle signore volontarie, sono stati raccolti 1129 euro per le attività della biblioteca comunale”, comunica la prima cittadina. “La sfilata dei Carretti, visto la partecipazione, è un'iniziativa che libera la creatività, da ripetere nei prossimi anni”.