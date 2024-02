L’Emisfero di Silea festeggia il Carnevale con Bing

Nel centro commerciale più conosciuto di Silea è tutto pronto per il Carnevale, una festa tanto attesa soprattutto dai più piccoli che quest'anno avranno la possibilità di incontrare un ospite speciale: parliamo di Bing, il tenero e curioso coniglietto protagonista dell’omonima serie televisiva.

Carnevale con Bing all'Emisfero di Silea

L'evento si terrà in provincia di Treviso presso il Centro Commerciale Emisfero di Silea sabato 10, domenica 11 e lunedì 12 febbraio in via Eroi di Podrute e, nel dettaglio, i bambini potranno incontrare Bing domenica 11 febbraio la mattina alle ore 10.30, 11.30, 12.30 e il pomeriggio alle 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30. Il protagonista di tante avventure in TV sarà disponibile per giochi e foto ricordo con i suoi piccoli fan, che potranno vivere una giornata davvero indimenticabile.

Ma i festeggiamenti del Centro Commerciale Emisfero prevedono altri due appuntamenti da non perdere: sabato 10 e lunedì 12 febbraio, infatti, sono previsti anche i Laboratori di Carnevale. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 i bambini potranno divertirsi in un’area gioco dedicata a Bing con tante attività ispirate al loro cartoon preferito: due giornate all’insegna della creatività dove scatenare la propria fantasia e immaginare straordinarie avventure.

Il 10, 11 e 12 febbraio i bimbi sono tutti invitati all’Emisfero di Silea per festeggiare un Carnevale pieno di sorprese e di allegria, non potete mancare!