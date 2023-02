Carnevale al museo - Laboratorio per bambini

??????????? ?? ?????????

Il museo a carnevale tra maschere, giochi e sorprese! Un viaggio alla scoperta delle persone mascherate nelle opere del museo. Ma attenzione, se non sarai mascherato anche tu non potrai partecipare ai giochi! ?



• Domenica 19 febbraio

• Luogo: Museo civico di Asolo (Via Regina Cornaro, 74)

• Inizio attività: ore 15.30

• Limite di età: 6-12 anni

• Costo: €8 a persona

• PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@museoasolo.it, 347 5735246 o allo 0423 952313



Vi aspettiamo numerosi!