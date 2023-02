Carnevale al Parco degli Alberi Parlanti

Durante i giorni di chiusura delle scuole per Carnevale, il Parco degli Alberi Parlanti resta aperto con tante proposte di percorsi avventurosi e coinvolgenti per i bambini, che invitiamo a venire vestiti in maschera. La cedraia con la caffetteria e il bookshop sono aperti per una piacevole sosta.

Tutti i percorsi sono a numero chiuso ed è preferibile prenotare in anticipo: info.parco@alcuni.it – tel 0422.694046

COSTO: Biglietto bambino 7 Euro, biglietto adulto 5 euro.

DURATA: i percorsi interni (Precinema e Sognando la luna) durano 90’; i percorsi esterni (Leo da Vinci e Dinosauri) durano 75’.

In caso di maltempo c’è la possibilità di effettuare delle attività all’interno.

** SABATO 18 FEBBRAIO

* ore 11.00 – Draghi, dinosauri e animali estinti

* ore 14.30 – Le macchine di Leo da Vinci

* ore 16.15 – Dal precinema ai cartoon

** DOMENICA 19 FEBBRAIO

* ore 11.00 – Sognando la luna

* ore 14.30 – Draghi, dinosauri e animali estinti

** MARTEDÌ 21 FEBBRAIO

* ore 10.45 – Le macchine di Leo da Vinci

* ore 15.00 – Draghi, dinosauri e animali estinti

** I visitatori potranno trovare tutte le informazioni sulle attività in corso a questo link: https://live.alcuni.it/home-parco/tutti-i-percorsi/

INFORMAZIONI SUI PERCORSI ATTIVI AL PARCO

1. Draghi, dinosauri e animali estinti (percorso esterno, durata 1h 15min)

“Da grande voglio fare il paleontologo...”

Ma che cosa fa di preciso il paleontologo? Quali sono alcuni degli strumenti necessari per svolgere questo lavoro? Attraverso dei giochi, daremo le risposte a queste domande per poter partire poi in un viaggio nel tempo dall’origine della Terra ad oggi.

I giovanissimi paleontologi accompagnati da giganteschi animali estinti vivranno un’esperienza indimenticabile, scoprendo l’estinzione e l’evoluzione attraverso giochi di osservazione e di abilità fisica e prove di coraggio.

2. Dal Precinema ai Cartoon (percorso interno, durata 1h 30min)

Quale segreto ci permette di vedere le immagini in movimento?

Questo percorso permetterà ai bambini di scoprire come le immagini prendono vita. Si meraviglieranno provando in prima persona i giocattoli ottici storici che hanno destato lo stupore dell’uomo, e potranno realizzarne alcuni con le loro mani! Giocheranno con le ombre cinesi, scopriranno come funziona il Blue Back e come si riescono a mixare tra cinema, live action e animazione. Entreranno loro stessi in un cartone animato e potranno diventare degli osservatori attivi davanti agli schermi.

3. Le macchine di Leo da Vinci (percorso esterno, durata 1h 15min)

Un viaggio alla scoperta dei segreti di Leonardo ragazzo.

Bambini e ragazzi parteciperanno a un’avventura di Leo da Vinci, piccolo genio, il quale con l’arguzia che lo contraddistingue li guiderà attraverso grandi macchine, disegni, creazioni e coinvolgenti giochi. Sfide, giochi di osservazione e prove di ingegno metteranno alla prova i giovani inventori!

4. Sognando la luna (percorso interno, durata 1h 30min)

Un susseguirsi di invenzioni, di creatività e di colpi di fortuna!

L’ingegno umano sarà la guida all’interno delle 4 sale espositive dedicate alla mostra: il sogno, Leonardo, il volo e lo spazio. I bambini sogneranno di librarsi su un tappeto volante, conosceranno il genio di Leonardo da Vinci e le sue domande su come imitare il volo degli uccelli, utilizzeranno uno “spara-paracadute” e indosseranno delle ali d’uccello; conosceranno i fratelli Wright e la loro conquista del cielo e faranno volare un aereo grazie al “lancia-aerei”. Infine, osserveranno il sistema solare e proveranno a raggiungere la Luna con un razzo.