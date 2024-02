Carnevale in Piazza a San Vito di Altivole

Torna sabato 3 febbraio a San Vito di Altivole alle 14.30 il Carnevale in Piazza all’insegna della creatività, divertimento e solidarietà, con l’attesa sfilata dei carri mascherati a spinta lungo le vie del paese, giunta alla seconda edizione. “Riproponiamo, dopo il successo della prima edizione, un Carnevale sostenibile, a misura di famiglia”, le parole del Sindaco Chiara Busnardo. “Parteciperanno originali carri e carretti mascherati che saranno spinti o trainati, senza usare veicoli a motore, recuperando e riutilizzando ad esempio vecchie biciclette, carriole, passeggini”. La sfilata dei carri mascherati a spinta sarà aperta alle 14.45 dalla Banda Giuseppe Verdi al Comitato festeggiamenti di San Vito. I carri più originali saranno poi premiati, al termine del percorso, dalla giuria. A ritmare la festa i professionisti di Enjoy - Impara Balla Divertiti che coinvolgeranno il pubblico in balli a tempo di musica per tutto il pomeriggio. La compagnia "Bottega dei Sogni" di Pordenone animerà il pomeriggio con trampolieri, sputafuoco e giocolieri. I tanti volontari coinvolti serviranno vin brulè, crostoli, crepes, cioccolata calda e zucchero filato a non finire, in cambio di offerte libere. Il ricavato dell’evento verrà donato alla biblioteca comunale per realizzare progetti dedicati ai bambini. L’evento è realizzato grazie ai volontari di associazioni e aziende, tra cui l’Associazione volontari di Protezione Civile di Altivole, il Circolo Noi, gli Alpini della sezione ANA di San Vito, l’Avis, la Pro loco Altivole, la Pasticceria Sarti e il Centro Estetico “Il rituale del Sè”. La festa di Carnevale continuerà martedì grasso con lo spettacolo organizzato dalla Biblioteca comunale di "Geo il giocoliere” presso il Centro Ricreativo di Caselle dalle 15.00 alle 17.30.