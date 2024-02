Carnevale in piazza

Sabato 3 febbraio Preganziol scende in strada per festeggiare il Carnevale! Anche quest'anno i volontari della Pro Loco, in convenzione con l'Amministrazione Comunale, hanno organizzato l'evento che vedrà sfilare circa 16 fra gruppi organizzati e carri allegorici, per riempire le strade dalla partenza di via Giorgione fino all'arrivo di via Roma. Come sempre l'obiettivo non è solo quello di portare in strada lo spettacolo delle maschere, ma primariamente quello di coinvolgere tanti attori attivi della comunità per coinvolgere le persone e creare occasioni di relazione.

E' questo il motivo per cui, da sempre, si coinvolgono nella partecipazione tante associazioni e realtà socio educative del territorio (Circolo NOI San Trovaso e scuola materna paritaria Giovanni XXIII, Comitato Genitori 8MEM, Casa Sole e Casa Codato, Circolo NOI di Frescada, Scuola primaria paritaria Le Grazie, la banda musicale...) che portano in sfilata i bambini, i genitori ed i parenti. Anche dal punto organizzativo il contributo del territorio è notevole.

Oltre alla Pro Loco, ad ASSE T (associazione dei commercianti) ed all'AVIS per le varie iniziative, molti volontari sono anche dispiegati per sorvegliare strade e passaggi e gestire l'aspetto della sicurezza sotto il coordinamento della Polizia Locale: essi sono gli Alpini, la Protezione Civile, le Guardie Ambientali e i Nonni Vigile.

L'appuntamento è quindi fissato dalle ore 14.30, con partenza da Via Giorgione, per vivere insieme una bella giornata di festa.