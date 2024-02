Carnevale e teatro a Zero Branco

Orario non disponibile

Zero Branco

Sabato 10 febbraio, dalle 10 alle 12 al mercato in Piazza a Zero Branco, si terrà uno spettacolo itinerante di Josefito street clown show per tutti i bambini e ragazzi.

Infine, a chiudere i festeggiamenti zerotini del Carnevale, lo spettacolo "Trop Secret Show" organizzato per domenica 11 febbraio, alle 20.45, dall'Associazione La Musica di Angela con Andrea Fratellini Ventriloquo e il suo Zio Tore. Il ricavato andrà a sostenere i progetti di musicoterapia promossi dell'Associazione nella Pediatria dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso.