A Carnevale "ogni stranezza vale" - Visita guidata alla città

Arriva una nuova proposta firmata da Unpli Treviso e dagli uffici IAT di Treviso, che aggiungono un tassello di valore al “Carnevale Trevigiano”. Un appuntamento speciale che si svolgerà nella giornata di sabato grasso, nell’ultimo weekend di carnevale. La visita guidata, che si svolgerà in un’unica data, sarà in linea con lo spirito carnascialesco e ripercorrerà luoghi unici nel loro genere. Lungo il percorso si potranno conoscere alcuni bizzarri personaggi della città e scoprire quali sono le maschere della tradizione trevigiana. Un tour che rivelerà la natura stessa del carnevale, il momento in cui tutto è concesso - anche qualche piccola follia - segno di libertà al di fuori dell’ordinario contesto della vita di tutti i giorni.

Quando: sabato 26 febbraio 2022, ore 15.00

Partenza: Ufficio IAT Treviso centro in Piazza Borsa

Durata: circa 2 ore.

Costo: 8 € intero, 6 € ridotto (6-14 anni).

Prenotazione obbligatoria: info@turismotreviso.it - 0422.595780