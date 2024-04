Caro Professore... - Montebelluna ricorda Franco Zizola, moderno letterato

Il professor Franco Zizola ha educato generazioni di studenti montebellunesi all’amore per la scrittura e la letteratura. A quasi 4 anni dalla sua scomparsa, su iniziativa della famiglia, in particolare della moglie Silvana, con il patrocinio del Comune di Montebelluna, sabato 6 aprile l’Istituto Einaudi Scarpa ospiterà un incontro in sua memoria. L’appuntamento è in programma alle ore 9.00, presso l’aula magna ed è aperto a tutti.

La sua passione per le lettere, sfociate in due filoni maestri: la scrittura e l’insegnamento in un vicendevole e proficuo scambio, sarà ripercorsa grazie agli interventi di Pia Masiero, mentre Roberto Conte leggerà alcune pagine di “Ruber Palus” e “Il Convittore”, con il commento di Silvana Leggerini. Paolo Poggi introdurrà le lezioni su Leopardi, Ungaretti, Montale e Quasimodo, di cui leggerà alcuni brani insieme a Elisabetta Costantin. In collegamento da Boston, porterà la sua testimonianza Giovanni Spani.