Carraro Cars&Trucks Festival

Apriamo le porte del nostro Centro dell'Usato Cars&Trucks alla primavera!

Tre appuntamenti, tanti ospiti, in compagnia dei Food Truck.



IL PROGRAMMA:

-Giovedì 28 Aprile

Dalle 18.00 alle 22.00: Radio Company e La Cantina Itinerante per scaldare i motori e partire alla grande verso il weekend. Musica, panini con prodotti locali e freschi aperitivi.

Prenota il tuo posto: https://bit.ly/38Xhvhv



-Venerdì 29 Aprile

Alle 20.30: Musica live con i Quarto profilo e il pianista Carlo Colombo, cultura e musica si fondono per una serata a scopo benefico, dalle 18.00 ad accompagnare il tutto il Ragazzo del '99 con i suoi panini KM0.

Prenota il tuo posto: https://bit.ly/3uUmYOO



-Sabato 30 Aprile

Dalle 15.00 alle 18.30: Animazione per famiglie e Pizza Party con Pizza Fiore, divertimento puro con maghi, trucca bimbi, bolle di sapone e molto altro. In più per l'intero pomeriggio pizza per tutti i palati!

Prenota il tuo posto: https://bit.ly/385xZE6



*Ingresso gratuito con Super Green Pass e mascherina FFP2.* Mostra meno