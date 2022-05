Cars & Wine event 2022 - Raduno automobilistico statico e dinamico da tutto esaurito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Cars & Wine Event è un raduno automobilistico a scopo benefico che si tiene nella marca trevigiana, organizzato dalla Cars & Wine Crew. L'idea è nata da alcuni giovani con lo scopo di riunire appassionati di motori per fare del bene, dando allo stesso tempo visibilità al magnifico territorio delle colline trevigiane, patrimonio UNESCO. Sulla scia del primo raduno svolto l'anno scorso, l'incontenibile entusiasmo dei giovani organizzatori supportati dal Club Serenissima Storico di Conegliano, hanno dato le basi per l'evento di quest'anno che registra il TUTTO ESAURITO: un centinaio di auto iscritte tra supercar e auto d'epoca che potranno essere ammirate in tutta la loro bellezza, eleganza e grinta SABATO 7 MAGGIO 2022 dalle 12:00 alle 15:30 nel piazzale di Via degli Alpini a San Vendemiano (TV), l'ingresso sarà libero e gratuito per chi vorrà ammirare questi gioielli frutto della tecnologia e del design. Sarà una festa per tutti e anche per il palato, saranno presenti tre food truck locali d'eccellenza: Hamburgetto, Ca' Lozio e la Creperia da Loris, cibi che potranno essere accompagnati dal prosecco Cantina Toffoli e Birra Artigianale San Gabriel. Nel pomeriggio le Colline Trevigiane patrimonio Unesco faranno da cornice al suggestivo percorso che da San Vendemiano, passando per Valdobbiadene si concluderà al Molinetto della Croda di Refrontolo dove un brindisi privato concluderà questa giornata che unisce passione per i motori, territorio ed enogastronomia ma soprattutto la solidarietà. Il ricavato andrà in beneficenza a sostegno de L’Associazione di Volontariato “Sergio Piccin”, nata nel 1994, è un' organizzazione che opera nel volontariato a favore di persone non autosufficienti e diversamente abili residenti nel comprensorio dell’Ulss 7, attraverso un servizio mirato ad un miglioramento tangibile della qualità di vita, bio-psicologica ed affettiva, di queste persone e dei loro famigliari. L'evento della Cars & Wine Crew è sostenuto da numerose aziende locali e patrocinato dai Comuni di San Vendemiano e di Refrontolo. Informazioni e dettagli Instagram @carsandwinecrew Per informazioni, contatti e accrediti per la stampa: Alvise Spina - Founder e Responsabile CARS & WINE CREW tel 373 7085402 pagine social Instagram @carsandwinecrew Silvia Ceccon - comunicazione e accrediti stampa stampa.carsandwine@gmail.com (scrivere una @mail sarete ricontattati al più presto) Allegati: foto raduno 2021,